金門節電運動起跑 全民省電更來電

2018年10月01日 15:50 中時 李金生

縣府陸續完成包括智慧用電補助的規畫，期待獲得鄉親大力支持。（李金生攝）

金門縣府推動住商節電，往「金門節能島」目標前進。（李金生攝）

金門縣住商節電推廣行動今（1）日在縣府宣布起跑，目標是未來3年達成節電1.7％，節省500萬度電約1600萬元，期待在鄉親的共同節約用電下，攜手打造一座電力久久，永續發展的幸福節能島。

副縣長吳成典在新聞發布會中，向鄉親宣布這項攸關金門發展的活動，台電金門營業處經理蔡四海、縣商業會秘書長李金忠、福建省電氣工程工業同業公會理事長吳增允、電器公會理事長蔡貽迪、環境教育協會、民宿旅遊發展協會、旅館公會及縣府建設處長張忠民、副處長王垣坤、縣環保局楊忠盛科長等人應邀出席。

縣府已陸續完成包括「設備汰換與智慧用電補助」、「服務業、旅館民宿業節電競賽」、「節電志工培訓課程」、「成立住商節電推動小組」等節約用電的推廣計畫。

吳成典表示，金門目前用電以住宅、服務業、機關及學校為主，占總體用電70％以上，期望在公、私單位和鄉親的一起努力下，營造節電的氛圍，達成3年節電1.7％的目標，約可節省500萬度電1600萬元，讓金門往節能美麗島目標邁進。

縣府除已成立節電輔導團，訪視和輔導20類服務業，包括1.冷氣不外洩、2.禁用鹵素燈泡及白熾燈泡、3.室內冷氣溫度不得低於26℃外，也將針對商業及民宿、旅館業者推出節電競賽，首獎新台幣10萬元、2獎8萬元、3獎4萬元。另縣府也針對服務業營業用電、機關學校，推出設備汰換與智慧用電補助。

相關活動訊息和資料可向縣府「住商節電專案辦公室」索取或金門縣政府建設處網站下載，也可至FB臉書「金門節能島‧幸福又美好」搜尋。如有疑問可於上班時間撥打服務專線：321635。

(中時 )