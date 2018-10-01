海龜、鯨豚頻傳遭廢棄漁網纏繞 議員促市府回收

市議員楊典忠（左）、曾朝榮（右）特準備廢棄漁網給市長林佳龍（中）看，發現漁網上夾雜許多海上廢棄物，建議市府透過獎勵回收共同維護海洋生態。（陳世宗攝）

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陳世宗

海龜與鯨豚慘遭廢棄漁網纏繞致死案件逐年遞增！市議員楊典忠、曾朝榮1日總質詢時為維護海洋生態請命！楊典忠表示，全球每年有大量垃圾流入海洋，嚴重影響海洋生態環境，廢棄漁網的問題直接迫害海洋生物與棲地；市長林佳龍強調，市府將致力投入捍衛海洋生態的工作。

市議員楊典忠、曾朝榮1日質詢時，關心台中海岸生態發展，建議市府針對漁網等海洋廢棄物制定相關回收方案。楊典忠說，高雄市政府今年5月開始獎勵廢棄漁網回收再利用計畫，每10公斤可兌換價值100元超商禮券，建議市府朝此方向建立相關制度。

林佳龍表示，市府樂於支持環保制度，日前荷蘭阿密爾市（Almere）市長斐爾溫德受邀出席分享荷蘭對循環經濟的願景規劃時，見證到漁網可回收作太陽眼鏡等物品；循環經濟將是未來發展趨勢，市府會持續從教育、執行層面會提出整體方案。

曾朝榮建議從教育層面推動淨灘、環保觀念！他將號召百輛遊覽車民眾投入參與淨灘與淨山活動，從小透過寓教於樂，讓民眾為地球盡份心力；全案有賴漁業署、環保署或海洋委員會建立統一回收機制，提高回收再生廠商意願達到垃圾減量效益。

教育局長彭富源表示，市府持續鼓勵學校一起參與台中海岸線認養活動，將環保觀念往下扎根，並響應教育理念不僅在課堂上教導觀念，更朝戶外、動手教育推廣。環保局長白智榮指出，該局將持續推動媒合企業、學校、環保志工等民間團體認養海岸環境清潔。

(中時 )

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