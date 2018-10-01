新北》盧秀燕拜訪侯友宜市民總部 「侯小宜」陪打卡

侯友宜與盧秀燕PK快打旋風，最後盧秀燕勝出。（葉德正攝）

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侯友宜與盧秀燕體驗總部最新AR科技，覺得新奇有趣。（葉德正攝）
侯友宜與盧秀燕同台，交流政見。（葉德正攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕1日參訪國民黨新北市長參選侯友宜市民總部，侯友宜親自導覽總部內電玩、政見牆等設備，交流政見，總部也推出結合AR擴增實境打卡區，侯、盧2人站在鏡頭前擺動，即出現Q版「侯小宜」陪著兩人跳舞打卡拍照，會場也聚集許多兩人支持者，展現兩人高人氣。

盧秀燕下午2時許到訪侯友宜市民總部，盧送上台中知名洪瑞珍三明治慰勞侯辦員工，盧秀燕說，因促轉會打壓侯友宜，許多台中鄉親要她來給侯友宜「秀秀」；侯友宜則送上石碇包種茶，預祝盧秀燕「包中」，兩人還來了場快打旋風PK，最後盧秀燕贏得勝利，現場也聚集許多支持者高喊兩人「凍蒜」，場面熱鬧。

侯友宜說，先前她到台中拜訪盧秀燕，看了反空汙影片，更加堅定了他反空汙的決心，他和盧都有共同站在保護市民健康的目標。

侯友宜說，盧秀燕是個好媽媽，是保佑婦幼的守護神，而自己是警察，兩人都是保護弱者、保護被害者，他和盧秀燕雖然沒有常常見面，但相知相惜，相信盧能夠帶領台中走出更不平凡的路。

侯友宜也帶著盧秀燕參觀總部內的政見牆，包括青年微創業、安心托育，兩人還首次體驗了總部推出的AR擴增實境，只見兩人在鏡頭前扭來扭去，手機中就出現Q版侯小宜「陪跳」，笑翻現場觀眾。

盧秀燕也預告10月14日她競選總部成立，也會邀請六都市長參選人同框，一起造勢，新北、台中都很有希望 但絕不掉以輕心，目前離選舉還有五十幾天，民進黨的花樣還很多一定要非常小心，之前有發生促轉會的事情，她現在又面臨中選會的問題， 他們要跟支持者和鄉親要更加努力，一步一腳印爭取最後的勝利。

(中時 )

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