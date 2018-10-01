台中火車站新站二樓大平台正式啟用

2018年10月01日 15:57 工商 劉朱松

由台中市政府等單位合作推動的台中火車站新站二樓大平台，1日正式啟用，不僅乘客進出車站更方便，且本月11日將開放包括雙節公車、計程車，及汽機車，進入一樓轉運中心。未來台中火車站將成為車流、人流、物流，及金流的座標原點，藉以帶動軌道經濟的蓬勃發展。

與會的台中市長林佳龍表示，市府推動「台中大車站計畫」，以立體化、共站分流等方式，串連鐵路、客運，及捷運等複合大眾運輸系統，不只改變動線，更為城市空間再定位，開創台中大車站的新局。

林佳龍1日在台中市交通局長王義川、台鐵台中運務段段長蘇鎮霖、台鐵台中站長葉仁和、鐵道局中部工程處段長楊春盛、中區區長黃至民、南區區長鍾正光，及東區區長江惠雯等人的陪同下，共同視察台中車站大平台。

台中火車站新站二樓大平台，1日啟用後，乘客可直接從車站西側，進出車站二樓，無須繞道車站東側，其步行時間從原本3分鐘，再縮短至1.5分鐘。

另外，市府10月11日將再開放往台灣大道300、309、310號等3線雙節公車、計程車，及汽機車，進入大平台下方的一樓轉運中心，提供更安全便捷的轉乘服務。

林佳龍表示，台中是一個因鐵道興建而誕生的城市，台中火車站現在不僅有新穎的第三代新站，也保留第二代國定古蹟車站，甚至在車站改建過程中，還挖掘到埋在地下的第一代日治時期車站的車庫，成為全台唯一「三代同堂」的車站。

另大智慧大樓道路開闢訴訟案，日前市府勝訴，由於都市計畫變更已通過，將啟動徵收，市府將以最優渥的徵收補償，保障建物所有權人的權益，將盡快打通大智路串連前後站，加上未來台中大車站立體化共站分流後，將串連起「MRB&B複合式大眾運輸系統」，以此半徑1公里內，都會成為軌道經濟蓬勃發展的區域，這不只改變人行車流的動線，更是城市空間結的再定位。

(工商 )