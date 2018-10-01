康芮轉強颱直撲台灣？氣象局：最快周四發布海警

康芮颱風暴風圈可能在週五(05)至六(06)之間擦過北台灣沿海， 十分貼近陸地，也不排除籠罩。（圖/翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

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中時電子報
戴安瑋、
康芮搗蛋北轉變遲緩 氣象局：不排除最快周四發布海警。（圖/氣象局提供）
康芮搗蛋北轉變遲緩 氣象局：不排除最快周四發布海警

康芮颱風持續增強，最快明天變強颱，中央氣象局表示，原預測康芮會於周三靠近台灣時北轉，但以目前的路徑來看，有點轉不過去，周四、周五距離台灣最近時，不排除發佈海上警報。

中央氣象局表示，康芮目前距離台灣東方海面1600多公里，由於海水溫度適合發展，已於昨天增強為中颱，最快明天再增強為強颱。以目前康芮往西北移動路徑，以及颱風暴風半徑200公里來看，其外圍環流將於周三影響台灣，周四、周五距離台灣最近時，不排除發布海上警報，至於陸上警報，則要視這二、三天的發展。

氣象局說，主要是北邊太平洋高壓增強，導致原預測會北轉的康芮，目前有一點轉不過去，氣象局仍希望在未來幾天，有北轉機會。目前各國預測康芮颱風路徑，多趨於一致，氣象局也在密切觀察中。

氣象局強調，目前各國預測康芮路徑仍有分歧，周三過後，會有2種路徑，一個是太平洋高壓持續強，颱風路徑則會持續偏西，即會朝台灣移動；一個是太平洋高壓東退，颱風路徑會變成往琉球、日本方向靠近。

台灣颱風論壇則在臉書上表示，康芮颱風暴風圈可能在週五(05)至六(06)之間擦過北台灣沿海，十分貼近陸地，也不排除籠罩。

(中時電子報)

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