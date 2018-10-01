麻豆國中室內泳池開幕 溪北地區休閒新選擇

2018年10月01日 15:56 中時 劉秀芬

臺南市麻豆國中室內溫水游泳池於9月30日上午9時舉行開幕典禮，由教育局陳献明副局長、麻豆國中校長蔡淑芬及營運單位共同主持，除了安排麻豆國中師生太鼓表演，營運單位更安排旗下游泳部門「無限泳訓隊」帶來精采表演，現場也為嘉賓解說游泳池的新穎設備，將來打造成「無限健身俱樂部－麻豆館」，提供更全面的服務。

麻豆國中室內游池占地達1200平方公尺，設有6條25公尺長的標準水道，自103年9月28日落成啟用後由校方自行營運管理，為有效經營游池及服務民眾，107年9月起改採委外經營模式，未來將由無限國際教育有限公司負責各項營運工作，平時除了配合學校相關游泳教學課程使用，在游泳教學活動之外，更開放予市民朋友進場使用，為市民打造一處優質的運動休閒場所，也創造一處讓學生可以親水體驗的游泳池教學場地。為了響應開幕衝人氣，營運單位特別規劃當日上午11時至下午2時限額100名免費入場，鼓勵市民朋友踴躍前往體驗。

麻豆國中校長蔡淑芬表示，游泳池對外開放時間，為每周二至周日上午7時至晚間9時，並規畫多樣化、適合老中少各年齡層的游泳教學課程，早鳥報名另有優惠，加入會員的泳客，還可以免費使用各式體適能設備。每年更將舉辦親子共游，及麻豆區慈善游泳馬拉松10000公尺接力等各式活動，相當令人期待。未來更將與麻豆區公所合作，規畫校園環境與周邊公園融合，希望建設一個融入社區生活的友善園地，讓優美的校園，不只是作育英才的學習殿堂，更是民眾宜居樂活的好地方。

陳献明副局長表示，未來在無限國際教育有限公司專業團隊進駐下，將增添SPA設備及健身器材，打造成為「無限健身俱樂部－麻豆館」，希望為市民提供更全面的服務。旗下游泳部門「無限泳訓」由國家級教練何兆基先生帶領，游泳教學注重快樂及高品質，其中無限泳隊更屢獲全國個人及團體獎項，團隊將積極推動麻豆區游泳及體適能運動發展。

(中時 )