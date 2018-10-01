男持毒開車逃逸　警追入死巷就逮

鄭男持有毒品，9月30日深夜遇警方攔檢，開車逃逸，警方追入死巷，鄭男才下車就逮。（黃國峰翻攝）

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鄭男持有毒品，9月30日深夜遇警方攔檢，查獲鄭男持有28包毒咖啡包及毒梅碇34個。（黃國峰翻攝）
鄭男持有毒品，9月30日深夜遇警方攔檢，在其車內查獲28包毒咖啡包及毒梅碇34個。（黃國峰翻攝）

中市警局第四分局春社派出所員警，30日深夜於嶺東路巡邏時，發現對向車道，一輛自小客車行車不穩，員警攔查該車竟加速逃逸，最終該車勿入死巷，束手就擒，逮補 21歲鄭男，並在車內查獲28包毒咖啡包，及毒梅碇34個，全案詢後將鄭嫌依違反毒品危害防制條例移送法辦。

警方調查，有毒品前科的21歲鄭姓男子，30日晚上11時40分左右，駕駛白色車輛行經文山三街、嶺東路口時車行不穩、忽快忽慢，且就在巡邏車面前跨越道路中線，偏移到對向車道來，警方立即鳴笛示意攔檢，但鄭男反而加速逃逸，員警尾隨並請求支援，過程中警方一度追丟，但沒多久又被警方於永春路發現，鄭男為擺脫警車追緝，已關掉車燈，鄭男見警方又追上，仍堅不停車，最終因路況不熟，駛入同安北巷，因無去路而乖乖就逮。

鄭男下車後坦承持有毒品，員警於副駕駛座前置物箱內發現3包小惡魔圖案包裝（約36.5公克）咖啡包、25包黑色包裝毒咖啡包（約288公克） 及梅碇34個（42.5公克），鄭男雖聲稱毒品為朋友寄放，但警方懷疑有販賣嫌疑，全案詢後將鄭嫌依違反毒品危害防制條例移送法辦。

春社所所長董力勳表示，為維護社會治安平穩，警方會持續掃蕩取締毒品犯罪行為，針對該案亦將持續向上溯源，呼籲吸毒不僅會傷害自己，也會傷害身邊的家人，切勿因一時誘惑而誤入歧途，後悔一生。

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(中時 )

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