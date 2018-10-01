田心阿公阿嬤 重溫婚紗夢

2018年10月01日 16:10 中時 黃國峰

田心里舉辦了阿公阿嬤婚紗拍攝活動，一圓老人家拍攝婚紗的夢想。（花閣堂攝影提供）

田心里舉辦了阿公阿嬤婚紗拍攝活動，一圓老人家拍攝婚紗的夢想。（花閣堂攝影提供）

早年生活條件不好，很多阿公阿嬤結婚時無法太講究，甚至也沒有穿過婚紗，中市南屯區田心里日前舉辦了一場浪漫的阿公阿嬤婚紗拍攝活動，共有12對金婚、鑽石婚的長輩參與，過程中長輩們與志工們回想從前，字字句句盡是甜蜜，讓參與者都很感動。

拍照過程，化妝師志工們，努力為阿嬤們畫上美美的妝，穿上浪漫的婚紗，阿公們也穿上「西米羅」，整個都變年輕了，攝影志工們努力為阿公阿嬤取最好的角度，也考量長輩的體力，在最短時間內完成，最忙的是旁邊的家人、志工們努力說笑逗逗長輩，放下靦腆的一面，留下幸福的記憶。

主辦的老師游勝宏表示，過去年代較為保守，許多人結婚時沒有特別舉辦婚禮，也沒拍過婚紗，也許愛情已經褪去，但長輩們真摯且深厚的情感，既珍貴也動容。為了一圓老人家拍攝婚紗的夢想，為了讓長輩創造快樂幸福的回憶，在他們熟悉的生活環境裡補拍婚紗照，每對相知相守的戀情不只浪漫，更是真摯。

度過這溫馨的一天，長輩們都感到很新鮮，穿上婚紗後，很多阿嬤的少女心又重新啟動，幸福甜蜜滿溢於言表，感激給他們圓夢的機會。田心里長吳碧珣表示，看見長輩們在休息室話家常，回想從前時眼神充滿愛的樣子，著實讓人感動到淚珠在眼框打滾，計劃成功！期許能為里內長輩製造更多的幸福感，感謝造型師、攝影師們，游勝宏老師的規畫與執行，感謝太平洋房屋中部加盟總店提供休息場地，雙橡園、白貓散步提供拍攝場景，感謝賴瑞桂理事長的用心。

(中時 )