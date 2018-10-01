越捷航空開通4條新航線 曼谷台中航線11月3日開航

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越捷航空積極拓展新航點，近期宣布新增共4條航線，包括國際航線：泰國曼谷－台灣台中、泰國曼谷－越南峴港、越南富國島－韓國首爾，以及越南國內航線芽莊－峴港。其中，國際航班自曼谷飛往台灣台中及越南峴港的直飛班機由越捷航空旗下子公司泰越捷航空所營運。

為歡慶台中花博盛大開幕，越捷航空旗下子公司泰越捷航空，將於2018年11月3日起新增泰國曼谷－台灣台中每周5班(周一/三/五/六/日)的直飛航線。此外，泰越捷也將於2018年10月15日起新增泰國曼谷－越南峴港每日往返班機。

此外，越捷航空預計於2018年12月22日起開航越南富國島－韓國首爾每日往返班機，單程飛行時間約5個半小時。此新航線將連接富國島及首爾兩座知名旅遊城市，滿足觀光客及當地民眾的旅行需求，進而促進區域貿易整合。此外，越捷已於2018年9月21日起開通越南國內芽莊－峴港每日往返班機，單程飛行時間約為1小時。

為慶祝新航線開通，越捷航空促銷機票開放於每日下午1至3時（台灣時間），每日下午1至3時（台灣時間）於越捷官網www.vietjetair.com 或行動裝置、臉書專頁www.facebook.com/VietJetTaiwan，點選「訂票」訂購。票價可透過 MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通、銀聯及各地金融信用卡輕鬆支付。

致力於成為「消費型航空（Consumer Airline）」，越捷除了拓展新航線外，持續添購全新飛機、投資現代科技，並以最優惠的價格提供最高品質的空中服務和附加產品，包含美味的機上餐點、舒適的座位與空間、親切的空服員，讓旅客擁有美好的飛行體驗，滿足乘客的旅行需求。越捷航空於各大節慶及國定假日期間，推出各式促銷機票和有趣的娛樂活動，成功吸引消費者目光，藉此獲得超過百萬旅客青睞。

(工商 )

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