埔里鎮長周義雄掏空公所？ 鎮代演行動劇諷卸任前吃相難看

2018年10月01日 16:43 中時 廖肇祥

埔里鎮民代表何惠娟召開記者會，並請志工演出行動劇，指埔里鎮長周義雄欺騙鎮民零負債，真相是卸任前透過墊付案積極掏空埔里鎮公所。（廖肇祥攝）

面對鎮民代表何惠娟質疑掏空埔里鎮公所，埔里鎮長周義雄（左）僅發報書面聲明，表示要保留法律追訴權。（廖肇祥攝）

埔里鎮民代表何惠娟1日召開記者會，並演出行動劇，踢爆埔里鎮長周義雄與代表會主席蔡文仲、副主席黃世芳私下和議，未經代表會定期會或臨時會審查預算來源，墊付追加8750萬元所謂的「公共工程」預算，支付近3個月異常頻繁大量的「道路改善工程」，指周義雄卸任前半年看守期，根本是「假建設、真掏空、能撈就撈、能騙就騙」，自有財源累積加總2.43億元隱性負債，積欠中央、優存利息3.3億，合計負債5.7億，無論下任鎮長誰當選，恐怕連員工薪水都發不出來。

周義雄7月份起，在埔里鎮33個里召開「107年鎮政座談會暨環保宣導」，首先強調埔里鎮公所今年7月16日還清所有債務，無論「長中短期都是0」，但有別於一般座談會互動，會中幾乎是周義雄一人唱獨角戲，不讓來賓發言、也不讓鎮民發問，何惠娟指出，周義雄在33里的「單口相聲」扯謊，所謂的「負債還清」，是馬文君留下的政績，當時鎮公所向陽信銀行借貸一億元，興建可容納3萬個塔位的「慈孝堂」，早在民國96年1月時已估算，10年償還本金利息綽綽有餘，真相是「在周義雄任期內還完」，並非「周義雄還的」。

何惠娟並邀請志工演出「梟雄與憨嬸」短劇，指周義雄不但剽竊前任鎮長政績，在他即將卸任之際，與蔡文仲、黃世芳私下和議墊付了8750萬元，分為5月份以自有財源追加6000萬元、9月以自有財源追加2000萬元、9月由道路挖掘基金當歲入追加750萬元，埔里鎮公所發函給埔里鎮民代表會的公文中只概括性寫著「本鎮轄內公共建設及設施，俟辦理107年度追加預算後再予辦理轉正」，沒有列出每筆工程明細。

何惠娟指出，這三筆墊付款款項之大，打破歷任埔里鎮長紀錄，現任代表蔡淑芬過去擔任主席時，只要墊付超過50萬元，要所有代表同意才能追加，8750萬元款項如此鉅大，主席理應召開臨時會與所有代表協調共同監督，但周、蔡、黃聯手，3人不但未知會全部代表，還將本屆第二次代表會定期大會延至11月24日選舉投票日後召開，以技術犯規規避代表會監督政府的職責。

何惠娟指出，鎮公所今年度預算增編4000萬元、強建殯儀館貸款6000萬元、以高於實價登錄行情價購農牧用地6690萬元，要向銀行貸款5500萬元，連同8750萬元的自有財源短期墊付款項，加總2.43億元隱性負債，另埔里鎮公所積欠衛福部921震災款1.5億、將停四立體停車場一至三樓興建店鋪及改建飯店，被交通部要求繳還8700萬元補助款、積欠退休優存利息9470萬元，周義雄8年任期對於中央欠款一毛錢都沒還，公所歲入僅4億，卻累計了5.7億元潛藏負債，周義雄債留子孫，卻推說是前任欠的跟他無關，無論下任鎮長誰當選，包商的欠款恐怕沒得領，員工薪水恐怕都發不出來。

對於記者提問，周義雄不正面回答，事後發佈紙本聲明稿回應，表示選舉期間，埔里鎮公所及本人基於行政中立不予評論，如有涉及妨害鎮公所或本人名譽，將保留法律追訴權；蔡文仲與黃世芳表示，並未刻意將定期會延至選舉後，純粹考量多位代表有連任壓力，選舉期間特別忙碌，因此選後召開方便代表跑選舉行程，關於墊付案，係考量鎮民確有道路改善需求，因此予以核可，一般會在下一會期中補正。

(中時 )