重大工程多延宕 工程會擬改基本設計即發包

2018年10月01日 16:26 中時 張理國

為改善重大工程多次流標延宕問題，公共工程委員會主委吳澤成上午在立法院表示，到底重大工程要設計做到鉅細靡遺再發包，還是基本設計完成後就可發包，用統包或替代方案進行，讓業界可以有所參與，業者也較有能力進場，以免設計好之後，工期經費、工法材料都固定好，以致於後續變更預算增加再增加工期都變調掉。

吳澤成並說，重大工程事先整體性的通盤規劃很重要，這部分要徹底且不能省略，但規劃好後，後面的預算編列及發包策略，可以探討，讓他有更大的空間可以發揮，如果侷限在一家設計公司，跟實際狀況會有差距。

民進黨立委李昆澤質疑，國內許多重大工程流標延宕，造成人民對政府信賴感下降，吳澤成回應時說，現在對發包兩次以上沒發包出去工程會就會進行了解，但歸納原因，有些是公共工程推出數量多，使得廠商觀望，也有則是設計考慮不周延，如工期工法，若能採統包或替代方案，較有選擇性。

李昆澤也提及，淡工大橋流標7次；桃機第3航廈主體工程延宕2020不知能否完成；新北市市立美術館流標5次；台北市表演藝術中心流標2次，中正橋3度流標；關渡大橋耐震補強到現在還沒有人去投標。

親民黨立委李鴻鈞則說，淡江大橋主塔難度很高，工程經費從150多億提高到200多億，流標7次，桃園第3航廈也有設計等問題。吳澤成說，以桃機3航廈，光細部設計就花2年時間，現在沒有人願意投標，因此工程會最近在檢討，到底重大工程要設計做到鉅細靡遺再發包，還是基本設計完成後就可發包，用統包或替代方案進行，讓業界可以有所參與，業者也較有能力進場，以免設計好之後，工期經費、工法材料都固定好，以致於後續變更預算增加再增加工期都變調掉。

(中時 )