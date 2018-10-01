南投縣將向中火提民事訴訟 為肺腺癌死者求償每人100萬

2018年10月01日 16:32 中時 盧金足

南投縣長林明溱1日出席國民黨籍中部4縣市長參選人推動肺腺癌高風險族群早期篩檢補助計畫時表示，南投縣2017年高達241人死於肺腺癌，死亡率高居全國首位，將向台中火力發電廠提出民事訴訟，求償每人100萬元。

台中火力發電廠對林明溱提出將為死於肺腺癌的縣民，向台中火力發電廠提出民事訴訟，民事求償每人100萬元，表示目前還未接獲南投縣有關民事求償等訊息，無法進一步正式回應。

林明溱表示，南投空氣常一早就很差，南投縣和南投市的空品都超標，他質疑幾乎都是中火造成的，南投縣這兩年來都展開全縣巡迴醫療車，下鄉到各村里免費抽血及照肺部X光檢查，南投縣2017年就有241人死於肺腺癌，死亡率全國第一。

「不限年齡，村里民都全部免費照X光！」林明溱說，南投縣共50萬人口，1年就有1萬多人照X光，但令人憂心的是，其中就有2000人肺部有異樣，讓他直呼「很恐怖！」

之前林明溱曾表示，空汙再不改善，要帶南投鄉親去包圍台中火力發電廠，林明溱說，等選舉結束，台中火力發電廠燃燒生煤再不下降改善，就會率鄉親去包圍。

林明溱強調，南投是好山好水的地方，卻疑因台中火力發電廠的汙染，造成縣民死於肺腺癌人數激增到全國肺腺癌死亡率第一名，他向蔡總統喊話，「別讓南投縣民慢性自殺！」他要為南投人的健康討公道，將向台中火力發電廠提出民事訴訟，對死於肺腺癌的民眾每人求償100萬元。

台中火力發電廠對林明溱提出將為死於肺腺癌的縣民，向台中火力發電廠提出民事訴訟，民事求償每人100萬元，表示目前還未接獲南投縣有關民事求償等訊息，無法進一步正式回應。

(中時 )