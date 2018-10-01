台北羽球公開賽》回家比賽 戴資穎：請球迷喊大聲一點

2018年10月01日 16:21 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

2018 YONEX中華台北羽球公開賽明天在台北小巨蛋點燃戰火，今天透過賽前記者會先炒熱氣氛，世界球后戴資穎放棄上周韓國羽球公開賽，提前返台備戰，就是希望以最佳狀態在國人面前角逐佳績，她笑說：「回到熟悉的家園比賽，可以吃熟悉的食物，見見家人朋友，歡迎球迷多到場替選手加油，記得喊大聲一點喔！」

戴資穎在雅加達亞運女單摘金後，接下來的日本公開賽、中國公開賽各止於8強、16強，她冒著被罰款的風險，決定放棄韓國公開賽，先回到台灣調整，今天精神奕奕地和同胞周天成、李佳馨、陳宏麟、王齊麟出席賽前記者會。

戴資穎說：「面對比賽就是盡力去發揮，我聽說票賣得不錯，大家都會來吧？謝謝球迷熱情支持，記得喊大聲一點幫選手加油喔！」小戴聽說周五、周六還有少量門票可以購買，她開玩笑說：那等我打進8強再買票吧！」

戴資穎是台北公開賽女單第1種子，第一輪將對上越南武氏妝，過去兩人只在去年亞錦賽交手過一次，小戴直落二獲勝，由於今年世界羽連修改規則，賽事變得較密集，小戴表示比賽變多了，就要比之前更注意身體，也會自己做好調整，至於台北小巨蛋場地較大、空曠，她認為選手就是要去適應每個場館的不同，她會盡力去做。

中華台北羽球公開賽今年邁入第37屆，總獎金提高到50萬美元，創下台灣有史以來最高獎金的紀錄，不只台灣選手精銳盡出，還有丹麥男單好手約根森、今年西班牙羽球大師賽男單冠軍單21歲新生代男子好手拉斯穆斯（Gemke Rasmus），以及日本女雙組合、大會第1種子櫻本絢子/高畑祐紀子等好手參賽，這對日本女雙組合今年已經打下7座冠軍、2座亞軍，實力也不容小覷。

印尼選手當中則有2016年里約奧運羽球混雙金牌、31歲好手阿瑪德（Tontowi Ahmad），這次和19歲小將溫妮（Winny Oktavina Kandow）搭檔拚混雙，期望也能衝出佳績。

賽事前三天免費進場，10月5日8強賽起每天需購票進場，最後三天票價分別是台幣300、600及800元。

(中時電子報)