智能車界F4！彰中驚奇四超人燒腦衝出全國第一

學生（左二起）黃振庭、林坤龍、施柏宇、謝翔宇 以「驚奇四超人」為隊名，贏得全國智能車挑戰賽第一。（吳敏菁攝）

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彰化高中的「驚奇四超人」發揮了巧妙創意和合作無間的默契，摘下全第一的殊榮，指導老師張竣博（左二）樂在付出。（吳敏菁攝）
全國智能車挑戰賽吸引國中小、高中職共1300多人參賽，高中組共70多隊參賽，彰化高中的「驚奇四超人」脫穎而出奪第一。（吳敏菁攝）

全國智能車挑戰賽吸引國中小、高中職共1300多人參賽，高中組共70多隊參賽，在高手如雲的激烈競爭中，彰化高中的「驚奇四超人」發揮了巧妙創意和合作無間的默契，摘下全第一的殊榮，彼此默契無間的搭配，被封為智能車的F4。

全國智能車挑戰賽鼓勵學生透過程式設計並結合感測器應用，以編程智能車運行挑戰關卡。考驗學生整合應用的運算思維、創新思考和解決問題的能力，闖關設定了「密室逃脫」、「有跡可循」及「懸崖勒馬」等有趣的題目，進入最後32強晉級搶灘決賽。

智能車小小，但要能越能發揮感應的靈活，說停就停，穿越重重障礙就能越快抵達終點，可說是相當「燒腦」的工程。

「我們還在玩車，對嗎？」學生們說，為了參賽，在事前必須參加自造基地所辦的研習，犧牲假日不斷演練和修正，尤其，學測當前，課業壓力繁重，還得反覆的實驗，真是莫大的考驗，但彼此橫了心，既然決定參賽，就全力以赴，得獎莫不喜出望外。

指導老師張竣博，也是彰中校友，高中階段就因數學成績優異而保送台灣師大，在教學生涯中不斷「跨界」，鑽研程式設計 也進修視，這次帶領彰中的「Ｆ４」參家智能車挑戰，認為下一代要能體察工業4.0的大勢所趨，積極將理念融入所開設的創客課程。

學生黃振庭、林坤龍、施柏宇、謝翔宇 以「驚奇四超人」為隊名，他們說，要在時限內完成指定項目實在緊張又刺激。也感謝老師，教師節才帶領大家分送任課老師祝福的卡片，接著就得獎了，是自我挑戰而有所成長，更是隊友們合送給指導老師最好的教師節禮物。

(中時 )

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