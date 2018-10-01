工人挖到19世紀女屍 膚況完好 驚！以為是兇殺

2018年10月01日 16:31 中時電子報 吳映璠

美國公共電視網（PBS）將鐵棺木女屍皮特森生平拍成紀錄片，將於10月3日上映。

英國「每日郵報」（Daily Mail）引述「紐約郵報」（New York Post）報導，2011年一批紐約建築工人在皇后區一處廢棄工地挖到一座鐵製棺木，棺木裡躺著一具皮膚狀況完好的女屍，嚇得當場報警，不過經過專家鑑定後，證實這具遺體來自19世紀一位死於天花的26歲非裔女性，由於遺體保存得相當完好，連皮膚上的天花傷口都看得一清二楚。

Examining the woman in the iron coffin’s remains, diagnostic imaging experts conduct a virtual autopsy -- with stunning results. https://t.co/8tFHx3XFdV #SecretsDeadPBS pic.twitter.com/ynEZ3CfHtf — Secrets of the Dead (@SecretsPBS) September 20, 2018

時任紐約首席法醫辦公室法醫人類學家的瓦納許（Scott Warnasch）表示：「廢棄工地發現屍體，聽起來的確很像犯罪現場。」不過經過科學家鑑定，死者是一名19世紀非裔女性，1830年死於天花並被埋葬在這裡。

美國公共電視網（PBS）指出，鐵棺木在19世紀時是相當昂貴的上等棺木，使用者多是有錢人或社會菁英，包括前第一夫人麥迪遜總統夫人桃莉（Dolly Madison）、前美國總統泰勒總統（Zachary Taylor），以及前任副總統凱爾洪（John C. Calhoun）等人都長眠於此，因此這具鐵棺木裡面躺著一位非裔女性，其實是相當不尋常的事。

經過多年科學鑑定及史學調查，女子真實身分近期終於揭曉，每日郵報報導，女子名叫皮特森（Martha Peterson）。1827年紐約州正式廢止黑奴制度，新興非裔美人社區自此在紐約各地開枝散葉，皮特森的父母就是當時社區中的重要人物，皮特森於1830年病死於天花。

考察結果也顯示，皮特森生前為主張廢奴的紐約棺材店老闆雷蒙（William Raymond）工作、並與他同住，雷蒙同時也是鐵製棺材專賣店Fisk & Raymond合夥人，皮特森的鐵棺木就是由這家公司製作而成的。

鐵棺完美隔絕了棺木外的氧化物質，讓皮特森的遺體仍能維持良好狀態，皮膚上清晰可見的天花傷口更讓瓦納許直呼：「如果你告訴我這些天花病毒還活著，我絕對相信。」

研究團隊使用電腦斷層掃描技術重建皮特森生前模樣，PBS更將整個解密過程拍成一小時紀錄片，預計10月3日上映。

(中時電子報)