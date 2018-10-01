配合新南向政策 葉石濤《臺灣文學史綱》發行越南文版

2018年10月01日 16:31 中時 洪榮志

蔡英文政府推動「新南向政策」，台南市政府文化局繼去年12月推出台灣文學巨擘葉石濤的短篇小說集《葫蘆巷春夢》越南文版後，1日再度出版葉石濤論述台灣文學發展歷程的重要著作《臺灣文學史綱》越南文版，希望讓台灣文學逐漸在越南紮根傳散。

文化局長葉澤山表示，葉石濤在家鄉台南的生活，橫跨日治時期及二次戰後世代，其作品忠實反映當代台灣的土地與人民真實的生活。為了完成《臺灣文學史綱》，他從1983年起花了3年的時間蒐集資料及撰寫，直到1987年全書才正式付梓出版。這部論著將台灣文學從明鄭以來300多年的發展概況完整詳述評析，可說是認識台灣文學最重要的文本之一。

成大中文系特聘教授也是此次翻譯出版計畫主持人陳益源認為，葉石濤是台灣文學的掌門人，在《臺灣文學史綱》的帶領下，台灣文學即將走出國門、伸出友誼的手，與9000多萬廣大越南讀者共享，深化台越文化的相互理解與人文關懷。

上午在葉石濤文學紀念館舉行的新書發表會，葉石濤的兒子葉松齡及多位文壇大老、越南譯者河內國家大學黎春開博士、出版單位河內師範大學出版社經理阮博強等人均出席，該書26日還將於越南舉行新書發表會。

文化局還說，目前《臺灣文學史綱》已有中文、日文、韓文等版本，越南文版由文化局委託國立成功大學中文系與越南河內國家大學、河內師範大學、越南社會科學翰林院團隊翻譯出版後，英文版近日也已經翻譯完成。

(中時 )