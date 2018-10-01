公費留考周六舉行 預定錄取119名

2018年10月01日 16:32 中時 林志成

教育部今年公費留考10月6日在台大舉行筆試，報考總人數計566人，預定錄取一般公費留學89名、勵學優秀公費留學5名、原住民公費留學10名、身心障礙公費留學5名、赴新南向國家公費留學10名，共計119名。

教育部表示，今年公費留考，不再寄發准考證紙本，改以考生自行列印准考證，因此請考生10月5日上報名資訊網站，先就其報名時所填列之學門、研究領域、留學國別事項確認無誤後，再列印准考證。

為免延誤考試，教育部請考生務必攜帶准考證及身分證件進入考場，如不慎遺失准考證，請重新自行上網補列印；如未攜帶任何身分證明文件，須填寫准予考試切結書，並拍照存證後始能准予應試。

依簡章規定，除下列可使用計算機考科，餘其他考科一律不得使用計算機：

一、學門編號145 （會計學）、學門編號146（統計學），限使用具備＋、－、x、÷、％、√、MR、MC、M+、M-、運算功能之計算機。

二、學門編號151及152 （普通物理、近代物理）、學門編號156及157（計算機結構、演算法、計算機程式）、學門編號158（計算機概論、計算機網路）、學門編號159（離散數學）、學門編號160、161、162、163、164（普通物理、材料科學、工程數學、波浪力學、結構學及船舶力學），得使用工程計算機（除上述運算功能，另具有三角函數、對數、指數運算功能）。

教育部表示，應考人之書籍文件及行動通訊裝置（如行動電話或穿戴式裝置）、收信器、呼叫器等電子器材務必關機（建議取出電池），並關閉鬧鈴功能。放置於試場前方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，違者扣除該科目成績10分。如有其他疑問，可電洽教育部國際及兩岸教育司洽詢：（02）77365737。

(中時 )