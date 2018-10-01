李帝勳許收視公約 《狐狸新娘星》破15％備宵夜逆應援機場人員

李帝勳(右)和李東健兩位男神一起在《狐狸新娘星》飆戲。KKTV提供

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時報周刊
《狐狸新娘星》收視破15％，李東健(左起)、金志秀、蔡秀彬和李帝勳將備宵夜請機場人員吃。KKTV提供

韓劇《狐狸新娘星》今舉行新戲記者會，該戲以仁川機場的旅客服務中心為背景，敘述在機場工作的人們所發生的故事。男主角李帝勳強調自己身體「有神力」，讓他很期待劇情發展，女主角蔡秀彬希望能以菜鳥身份將溫暖帶給更多需要鼓勵的人。女二金志秀透露演了這齣戲才知道原來仁川機場的保安等級不輸青瓦台，李東健笑稱李帝勳太「強悍」，不敢給建議。

堪稱韓版《航站情緣》的《狐狸新娘星》，不同以往出現機場必多以空姐的題材為主，這次首度以旅客服務處為故事背景，劇中場景遍及機場的保安組、免稅商店、經營企劃組，都幾乎是過往戲劇不曾觸及過的題材，讓該劇的四位主要演員一提起在機場拍攝的點點滴滴時，都帶著興奮的神情與語氣說個不停。

不管回答語氣或拍照動作都相當豐富的李帝勳表示，因為不管去哪個國家都一定會經過機場，所以對於能飾演李修淵一角讓他相當緊張且悸動，也透過了這個角色才知道原來機場裡有這麼多的部門、需要處理這麼多的事情，相信透過逼真的劇情會讓觀眾們深有同感。

飾演菜鳥的蔡秀彬感性透露，因為人並非完美，剛上班時一定會有出錯的時候，比起金錢或是工作成效，新人最希望的其實是聽到一句「沒關係」而已，希望能透過這部戲將本劇強調的溫暖感覺帶給大家。

有不老女神之稱的金志秀則透露，劇中的旅客服務中心所管理的機場相關服務及活動範疇都相當地廣，細至賣場內的設施、活動的核准等，再加上劇中還有拍到機場保安組，讓她因此發現機場的保安規格根本不輸青瓦台，而且關於免稅店和經營企劃組的部份也應該是第一次有戲劇這麼真實呈現一個國際機場的真實工作內容，她也由於參與演出才知道原來有10萬人在仁川機場工作。

被問到在機場拍戲有沒有什麼有趣的花絮時，李帝勳表示因為每次去機場拍戲都會引起旅客注目，為了不給別人添麻煩，他們也都盡全力配合，李帝勳還逗趣地學工作人員向旅客講話：「不好意思請不要一直看鏡頭」、「請直走就好」、「麻煩請安靜一點」，生動的模樣讓現場笑聲不斷。本劇是李帝勳與蔡秀彬的首次合作，李帝勳大力稱讚對方相當在意自己的表現好壞，非常投入劇中角色，這是他最欣賞的一點；蔡秀彬也直呼對方相當體貼照顧她，兩人拍起對手戲相當自在。劇中的李帝勳擁有「神力」，但他語帶神秘地表示，自己也不知道自己會怎樣；李東健則笑著表示，因為李帝勳在劇中力氣太大了，身為前輩的他反而不敢給予建議而幫不上忙呢。

最後被問到收視公約時，四位主要演員相當有默契地表示，若收視超過15%以上，便會輪流去仁川機場好好慰問辛苦的工作人員。李帝勳表示若超過15%的話，雖然最近很常到機場，但屆時他會公布時間地點，帶著好喝的茶請在機場工作的人來喝。蔡秀彬聞言也緊接著說：「那我會準備咖啡車跟點心車來請大家喝」，金智秀則笑說那自己就準備宵夜請大家吃。由於能講的都被講了，一時想不到點子的李東健只好說：「那我會站在車前面為大家服務，並且為大家加油。」《狐狸新娘星》於10月2日(二)起，每周二、三早上10點全台首播，MOD「龍華偶像台」 10/20起全台電視首播。

(時報周刊)

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