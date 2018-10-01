要求到立院備詢 國民黨團將提「吳音寧條款」

2018年10月01日 16:33 中時 游昇俯

(17:01更新內文) 台北農產運銷公司總經理吳音寧拒絕赴台北市議會備詢爭議延燒，國民黨立委曾銘宗認為依據國營事業管理法，吳音寧應到立法院備詢；國民黨團也透露，近期將提出立法院版的「吳音寧條款」，並列為優先法案，將國營事業管理法規範以外的事業團體也納入管理，將要求北農總經理須到立院備詢。

立法院經濟委員會今（1）日邀請農委會主委林聰賢報告業務概況，北農議題持續成為立委質詢焦點。國民黨立委曾銘宗便指出，依據國營事業管理法第3條，政府持股未超過50%，但由政府指派公股代表擔任董事長或總經理者，立法院得要求該公司董事長或總經理至立法院報告股東大會通過的預算及營運狀況，並備詢。

他舉例，財政部在彰化銀行的持股僅20%，但財委會要求彰化銀行來，彰銀董事長及總經理便都依法出席。

曾銘宗表示，因吳音寧是農委會推薦的總經理，他要求農委會發文邀吳音寧到立院備詢。但林聰賢表示，立法院可以發公文給北農，但農委會沒辦法要求吳一定要到，請公股董事出席備詢倒是可以先做。

曾銘宗又表示，若台北市長有意撤換吳音寧，國民黨團只要協調農會派系一、二席的董事，以吳不適任情況早就要下台，農委會贊不贊成？對此，林聰賢則沒有直接回應，只表示，全面檢視吳總經理業務表現上適不適合，實事求是就好，但現在都把她政治化、標籤化，沒有還原事實，對她並不公平。

會後，國民黨立院黨團則補充資料，表示這會期將提出「政府控制事業與團體管理條例草案」作為優先法案，針對官股持股未過半事業團體予以規範，讓吳音寧須到立院備詢。

(中時 )