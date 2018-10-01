「重覆經顱磁刺激」活化腦區 嘉惠全台12萬頑固患者

北榮精神科醫師李正達示範重覆經顱磁刺激（rTMS）的治療方式，目前無健保，2周療程5萬元。（陳志祥攝）

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對於藥物反應不佳的憂鬱症患者在美國已經有「重覆經顱磁刺激（rTMS）」的治療，台灣也在今年4月通過醫療成人的重度憂鬱症，台北榮總累積至少500例治療經驗，證實治療效果相對穩定，為國內12萬名頑固型憂鬱症病患帶來福音。

根據世衛組織推測，2020年憂鬱症會成為全球疾病負擔、導致人類失能疾病第2位，2030年將躍昇為第1位，憂鬱症將對個人、家庭及整個國家社會造成重大影響。

憂鬱症的治療以藥物為主，只是對於長期且反覆抗憂鬱劑合併認知心理治療不佳的患者，可能占了憂鬱症的1／3，台灣民眾多半在憂鬱症狀造成日常生活功能下降2倍以上才會就醫，症狀也較為嚴重。

台北榮總精神醫學部社區復健精神科主任李正達表示，對藥物反應不佳的患者腦部的特定腦區（包括前額葉）會出現一致性的活性功能低下，因而帶進新的治療思維，在特定腦區低下直接將其活化興奮。

因而出現「重覆經顱磁刺激（rTMS）」活化特定腦區治療的新武器，李正達指出，國人至少有25％患者對於抗憂鬱藥物效果不佳，亦即估計至少12萬人可能是重覆經顱磁（rTMS）治療的潛在群眾。

台北榮總是國內首家引進最新「重覆經顱磁刺激」的醫院，針對服用抗憂鬱藥物療效不佳的頑固型憂鬱症患者，進行非侵入性、不需麻醉、不用住院的治療，每次療程30分鐘，連續2周約有50-60％的患者情緒改善一半以上，連續4周情緒改善更加明顯。

以往的「電痙攣療法」、俗稱電療，出現副作用相對高，包括麻醉相關風險與記憶力損傷。李正達收治的一位20多歲患者表示，治療瞬間有些麻麻的、刺刺的，有點頭暈，但過了10多分鐘就正常了，而且治療後，情緒控制穩定，腦子像是重新開機。

李正達表示，使用重覆經顱磁刺激治療憂鬱，有3個主要優點，一是高達5成藥物頑固治療後情緒有效改善，二是非侵入性全程無須麻醉、治療時間短，三是安全規範下少副作用、不影響認知記憶。

(中時 )

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