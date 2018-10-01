雙十慶祝晚會寶島歌王葉啟田打頭陣 重現80年代秀場

2018年10月01日 16:31 時報周刊 張毓琪

雙十慶祝晚會將於10月9日在宜蘭運動公園舉行，由寶島歌王葉啟田以「愛拼才會贏」打頭陣，搭配大編制樂隊和20人豪華舞群，重現台灣80年代的秀場風華，歌仔戲國寶陳亞蘭也為此屆晚會量身打造一段特別劇碼，30多人的演員團隊及專屬文武場，比照國家劇院演出規格，將大家熟悉的「嘉慶君遊台灣」傳說獻給歌仔戲發源地宜蘭，還有其他民歌、台語、流行歌手等超強卡司要聯手嗨翻現場。

今年由三立電視再度承辦，延續去年的「2017一起更好 全民狂歡夜」的高收視，此次「2018藝氣風發·臺灣共好晚會」將依宜蘭特色和結合傳統與現代、經典與創新，並且以「秀場風華」、「向華語天后致敬」、「傳唱百年歌仔」、「美好年代民歌經典」、「新台灣歌謠」、「偶像新勢力」六大元素打造晚會節目。其中最令人期待的是寶島歌王葉啟田，要將台灣最經典的秀場風華帶給現場觀眾，許久不見的陳亞蘭為了舉辦地宜蘭，還特別打造一段歌仔戲劇碼在晚會演出。

晚會當天除了葉啟田和陳亞蘭外，暖場和開場嘉賓將由瑪嘎巴嗨文化藝術團、DJ RayRay、蘭陽舞蹈團進興演出。另外，朱俐靜演唱華語歌壇傳奇鄧麗君和鳳飛飛組曲、民歌天王天后王夢麟、鄭怡表演經典民歌組曲，要讓現場觀眾重回那令人懷念的美好年代，「新台灣歌謠」台語歌后詹雅雯、金曲最佳新人茄子蛋、廷廷、鼓鼓，滿滿的六大橋段音樂饗宴，要讓大家聽得如癡如醉！

民歌天后鄭怡和美聲佳人朱俐靜出席記者會現場，朱俐靜在現場也獻唱了〈難得幸福〉，而鄭怡在接受訪問時也現場即興清唱了〈月琴〉這首歌，不愧是民歌天后，寶島未老實力依舊，她還開玩笑說〈海上花〉雖然原唱是甄妮唱的，但其實是她把該曲唱紅的。

欲前往「2018藝氣風發·臺灣共好」晚會現場觀看的民眾，可於10月2日早上九點起前往各戶政事務所免費索取票券。海內外華人也可於10月9日晚間18:00起觀賞MTV台、三立國際台、MOD三立綜合台，數位平台則將由三立新聞網、Youtube 、Vidol 於晚間17:30開始播出。

(時報周刊)