詐騙集團看準免簽 募馬國無業男來台當車手

高市刑大追查詐欺集團，逮到4名馬來西亞籍的車手及1名台籍幹部，警方指出，馬國人受過華語教育，加上免簽的便利性，來台當短期詐欺車手，只要一離台也難以查緝，詐欺集團看準這點，以日領4600元台幣的不低薪水，在馬招募車手來台掏金，訊後依詐欺罪送辦。(劉宥廷翻攝)

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高市刑大追查詐欺集團，逮到4名馬來西亞籍的車手及1名台籍幹部，警方指出，馬國人受過華語教育，加上免簽的便利性，來台當短期詐欺車手，只要一離台也難以查緝，詐欺集團看準這點，以日領4600元台幣的不低薪水，在馬招募車手來台掏金，訊後依詐欺罪送辦。

警政署今年3月開始執行斬手打詐，逮捕不少台灣車手，但詐騙集團看準政府開放東南亞國家來台觀光免簽，也跟著引進外籍車手，尤其是會中文的馬來西亞人，更是首選；雲林、台中及台南警方在5月過後，陸續查獲多起外籍車手案。

警方今年9月間接獲桃園63歲陳男報案，遭詐騙集團以「假藉親友名義急需用錢」騙走7萬元，經查車手取款地點在高雄，高市刑大偵七隊調閱監視器鎖定車手，追出竟是馬來西亞人。

警方調查，40歲陳姓、31歲司姓、33歲王姓、23歲鍾姓等馬籍無業男自桃園機場入境，隨即搭車南下高雄，居住左營、新興區飯店，每天以捷運代步到銀行或ATM密集地區提款，由司向另3人收完款項，再將信封裝錢、藏在捷運凹子底站、巨蛋站等公廁的垃圾桶底部，再由水房台籍幹部20歲羅男取走。

馬籍4人雖坦承提領贓款，但羅男僅認洗錢，不願供出上游詐欺集團成員，警方調閱其手機有記錄單日提領28000元，估計在台兩周內恐提領超過100多萬元，初估受害人破百人。

(中時 )

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