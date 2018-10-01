台中車站大平台啟用通行 進出新舊站免繞路

2018年10月01日 16:36 中時 陳淑芬

民眾進出台中車站及轉乘更加便捷了，二樓大平台1日啟用通行，民眾進出新舊站免繞路。（陳淑芬攝）

民眾進出台中車站及轉乘將更加便捷了！台中車站二樓的新門面大平台1日啟用通行，民眾進出新舊站免繞路，時間節省一半，並預定10月11日再啟用一樓轉運中心，開放台灣大道公車3條路線公車、計程車及汽機車進入大平台下方，提供市民更便捷的轉乘服務。

台中鐵路高架化第二階段預定10月底即通車，在交通部完成履勘後，台中市政府協調鐵道局及台鐵1日開放二樓的大平台，在台中市長林佳龍及台鐵人員共同按下開啟按鈕，大平台的鐵門緩緩地打開正式啟用。

過去，民眾要進出台中車站因施工須繞道至東側進出，大平台開放後，民眾可直接從西側進出，步行距離從原本145公尺縮短為85公尺，時間也從原本3分鐘縮短一半。將透過啟動大車站計畫慶祝台中的舊城新生，舉辦為期1個月的系列博覽會活動。

林佳龍表示，台中市大車站計畫包含捷運、火車、公車及自行車，以歷史串聯鐵路捷運及高鐵、空間由點到整個圓圈，成為軌道經濟蓬勃發展的基地，將帶動台中進入新發展版圖，大平台的鐵門打開啟用了，站在大平台的前方就是干城轉運中心；後方的大智路打通，可串聯前後站；左邊是第二代站、右邊是第一代站，這就是台中市獨特的「三代同堂」站。

台中市交通局長王義川指出，將滾動檢討轉運中心一樓搭乘月台規劃，預定10月11日起讓往台灣大道的雙節公車300號、309號及310號進入轉運中心A、B月臺，並將計程車招呼站及臨停接送區從現在的新闢道路路側調整到C、D月台。從轉運中心出去車輛則透過武德街轉八德街出車站區，而A、B、C 月台皆有樓梯及電梯直達二樓，大幅縮短民眾進出距離50 公尺，讓民眾能更安全、快速地進入台中火車站。

(中時 )