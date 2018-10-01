競爭慘烈、祝福打氣 魚池鄉參選人樹民主典範

2018年10月01日 16:39 中時 沈揮勝

魚池鄉大林村長四搶一。參選人張益禎（左起）、王一脩、彭瑞玲、王增財，雖競爭激烈卻不忘互相打氣，展現民主風範。（沈揮勝攝）

分屬不同政黨的參選人互相舉杯祝福。（沈揮勝攝）

魚池鄉長參選人，左起民進黨提名劉啟帆、國民黨提名黃馨瑩、無黨籍參選王聖中，一團和氣。（沈揮勝攝）

魚池鄉代第一選區9搶5，3名女性競爭者風度一流。（沈揮勝攝）

鄉長陳錦倫夫人王秋淑獲民進黨提名參選縣議員。（沈揮勝攝）

南投縣全縣村里長聯誼會總會長賴見成參選鄉民代表。（沈揮勝攝）

重陽敬老活動會場，滿是參選人文宣品。（沈揮勝攝）

日月潭行政區域所在地南投縣魚池鄉有13村，村長選情大致單純，4村同額競選、逾半2人對決，惟獨大林村多達4人競逐；而鄉民代表3個選區中，包含大林村在內的第一選區9搶5，競爭慘烈。可貴的是，不管村長或鄉代參選者之間一團和氣，展現最佳民主風範！

村長、鄉代選情嗅不到煙硝味，魚池鄉長參選人劉啟帆、黃馨瑩與王聖中的互動也讓鄉親欣慰，任何場合見面，3人必定熱情寒暄、大方合照，互相祝福打氣。劉啟帆、黃馨瑩分別為民進黨、國民黨提名，王聖中無黨籍，他們都期許，來一場有風範、有格調的選戰。

大林村現任村長賴見成，這次選舉轉換跑道參選鄉民代表，村長空缺騰出，彭瑞玲、張益禎、王增財、王一脩4強相爭；參選者之間都是熟人，誰能勝出？各有優勢！

魚池鄉代第一選區範圍涵蓋九族文化村與該鄉主街區的大林、魚池、東池、東光及共和等5村。

該選區鄉代原本6席，今年減為5席，卻剛好遇到鄉代會主席張德林不再參選，形成許慶華、李素紅、許昭衍、劉勝隆與王裕元等5名現任鄉代面對賴見成、劉家妤、王若嵐及蔡錦德等4人挑戰的戲碼。

賴見成前擔任南投縣全縣村里長聯誼會總會長、劉家妤是前任鄉民代表，兩人根基扎實，都算政壇老鳥；7年級生王若嵐思路清析，在邵族傳統領域案中之正向且犀利的發言讓人耳目一新！她與蔡錦德雖被視為政壇素人，但潛力不容小覷。

魚池鄉各界1日在大林村司馬按庄舉辦敬老活動，3名登記鄉長、4名登記村長的參選人全到齊，縣議員參選人王秋淑、陳昭煜與該區多數鄉代參選人共襄盛舉。鄉長陳錦倫逐一介紹所有在場的參選者；眾人一起合照時，與所有競逐者互相打氣：「兄弟爬山，各自努力！」

(中時 )