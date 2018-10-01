10月天然氣、瓦斯雙漲！桶裝瓦斯每桶漲32元

2018年10月01日 16:37 工商 彭暄貽

9月桶裝瓦斯與天然氣因南部823水患及中秋節連假凍漲；不過，受到國際油價走揚影響，中油宣布10月國內家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷每公斤各調漲1.6元；亦即20公斤家用桶裝瓦斯每桶將要多支付32元。另，車用液化石油氣每公升調漲0.9元；國內天然氣價格也平均調漲2.99％。

中油表示，10月份液化石油氣國際合約價格(CP) 較上(9)月上漲，依計價公式計算結果，液化石油氣每公斤應調漲1.6元，先前為配合政府穩定物價及照顧民生，由中油暫行吸收4.1元/公斤(未調足)，相當於20公斤裝瓦斯台灣中油每桶為消費者吸收82元，將於日後跌價時減少吸收。

天然氣部分，依據政府核定之天然氣價格公式計算，10月份國內天然氣價格因原油價格上揚致氣源成本增加，應調漲31.58％。惟中油配合政府穩定物價政策，僅於權限範圍內微幅調漲國內各類用戶天然氣價格，自10月2日起平均調幅2.99％；其中公用天然氣事業NG(1)每立方公尺調漲0.33元。以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月增加約9.9至14.85元。

中油指出，自5月11公布油價平穩機制調整後，預估至9月底中油將吸收7億多元。桶裝瓦斯部分，中油自10月1日起結束凍漲。桶裝瓦斯5月和9月分別都宣布凍漲，其中6、7、8月份中油已吸收4億多元，而9月中油也預計將吸收2億多元，因此決定桶裝瓦斯10月起不再凍漲。

(工商 )