LiveMe好聲音 主播沐妍寫3年情書無回音

2018年10月01日 16:44 中時 李承陽

紀儀羚在平台上獲得很多國外的朋友支持。(LiveMe提供)

人氣主播小咪擁15萬粉絲群。(LiveMe提供)

主播魅力強大，製造超強效益。(LiveMe提供)

國際直播平台LiveMe為挖掘直播間好聲音，日前舉辦「LiveMe 個人單曲發行賽」，選出平台3位主播紀儀羚、沐妍及小咪錄製打造數位單曲，並於各自直播間進行全球線上單曲發表，總計6小時創造10萬人次觀看及獲得近百萬鑽石的專屬指定禮物支持。

LiveMe直播目前在美、英、日、中東市場發展佳，計畫培訓更多優質才藝主播，藉由平台的國際性，讓全世界看見優秀的台灣直播主。這次發行賽的冠軍紀儀羚為台大高材生，吉他彈唱功力一流，更是創作才女，曾被製作人黃國倫大讚為「吉他仙子」，成功推出單曲〈Say Good night〉。

沐妍在平台上擁有8萬粉絲，曾是LamiGirls的人氣拉拉隊員，這次發行數位單曲〈Be With You陪你〉，講述女孩對男孩傾訴愛心事，她曾連續寫情書給對方表達愛意長達3年，但對方完全無回應，當她不再寫後男生才回信，她笑說：「他回我時，我早對他心已死了，只能說抱歉了。」

也曾同為LamiGirls拉拉隊員的小咪，推出單曲〈幸福預告〉，她以前在國中時主動追同學，因對方導師是歷史老師，就故意考很爛，然後下課去補考藉機看他對方一眼，甚至參考星座運勢，透過幸運色或物品企圖強化桃花運，一連串的明示對方都是冷回應，連最後告白都被打槍，她故意捧心裝出傷心樣子說：「那一次造成陰影，發誓再也不主動了。」

(中時 )