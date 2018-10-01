60米海港摩天輪！三井OUTLET PARK預定12／12開幕

2018年10月01日 16:58 中時 盧金足

三井集團打造「MITSUI OUTLET PARK台中港」預想鳥瞰全區示意圖。（圖／三井不動產集團提供）

「MITSUI OUTLET PARK台中港」眺望海案景觀露台。（圖／三井不動產集團提供）

台中市政府3年來招商累積投資超過9000億元，其中包含台灣第一座臨海購物中心三井OUTLET PARK。（盧金足攝．資料照）

「MITSUI OUTLET PARK台中港」位於台中市的梧棲區，緊鄰觀光遊輪停靠港的台中港岸邊，高約60米的大型海港景觀摩天輪成為台中港地標。（盧金足攝）

全台第一座結合海洋旅遊、時尚生活與休閒娛樂的海港購物設施將登場！由日本三井不動產集團投資開發台灣首座海港型購物商城，「MITSUI OUTLET PARK 台中港」進入完工階段，其中備受矚目，高約60米的大型海港景觀摩天輪成為台中港地標。三井不動產集團一日表示，「MITSUI OUTLET PARK 台中港」為台灣中部最大OUTLET PARK，匯集時尚生活與休閒娛樂，宣布11月下旬起陸續展開試營運，預定12月12日盛大開幕。

三井集團表示，針對中部地區消費者所好，本案在招商方面，特別著力於包含國際精品、日系、運動及休閒、娛樂等，成功招攬約170間的國內外知名品牌進駐展店。

其中物販品牌約占7成，餐飲與娛樂約占3成，餐飲方面更是邀集了數家來自日本的餐飲名店初次來台展店，以及首次進軍中台灣市場的排隊名店等。

娛樂方面，高約60米的大型海港景觀摩天輪，在試燈時引發矚目，出身海線的立法院副院長蔡其昌還在臉書感性發文「看到摩天輪的光芒，穿過海線的夜空，我知道，我們沒讓鄉親失望，我們做到了！」此外，能盡情體驗的新型態娛樂設施Snow Town與ASOBI SQUARE育樂設施，也將首次進軍台灣。

三井不動產集團投資開發的「MITSUI OUTLET PARK 台中港」，從2017年8月21日舉行動工儀式，並於2018年3月20日完成上梁工程，在歷時約14個月的興建工程後，正式宣布預定12月12日盛大開幕營運。

「MITSUI OUTLET PARK 台中港」開幕之後，將由台灣三井不動產100％投資設立的「三中港奧特萊斯(股)公司」負責營運。

三井不動產集團在台開發首案「MITSUI OUTLET PARK林口」，自2016年初開業以來，為台灣的商業市場帶來不同以往的新型態消費模式與提供消費者更好的服務品質。

台中市長林佳龍說，市府已經針對三井OUTLET提出短期、長期交通環境規畫，以三井OUTLET為中心，串聯梧棲漁港、梧棲老街、高美濕地、鰲峰山等景點，並且結合文化公車路線及接駁系統、廣置ibike站。

同時，更有捷運及鐵路高架化搭配海陸雙港的長期規畫，遊艇碼頭及郵輪碼頭也已選址完成，全方位打造海線觀光新風貌。

台中市府經發局長呂曜志表示，三井outle約有170家廠商進駐，已全數招商完畢，正在緊鑼密鼓裝潢中。

三井集團表示，「MITSUI OUTLET PARK林口」邁入第三年後半的營業目標持續。不僅是國內顧客，國外觀光客的來館也逐年成長中，三井不動產將把林口的成功經驗帶到中部地區，提供包含台中地區以及鄰近的其他縣市地區的消費者更高優質的購物環境、更貼心的服務。

「MITSUI OUTLET PARK台中港」位於台中市的梧棲區，緊鄰觀光遊輪停靠港的台中港岸邊，得天獨厚的天然海港風景優勢，如同閃耀的海洋之星般，映射出璀璨的迷人光采。

三井表示，未來開幕營運之後， 將化身魅力無法擋的新旅遊購物景點，成為全台灣第一座結合海洋旅遊、時尚生活與休閒娛樂的海港購物設施。

看好「MITSUI OUTLET PARK台中港」涵蓋商圈腹地廣達台中、苗栗、彰化、南投、雲林等五大縣市，臨近更有中台灣最著名的觀光景點，如梧棲漁港、高美溼地、大甲鎮瀾宮等等。

觀光與交通便利的優勢，每年吸引超過4000萬人次的國內與國際旅客的湧入造訪，鄰近的遊艇停泊港口及港灣周邊周遊巴士正積極籌備中，未來台中港周邊的觀光發展將是指日可待。

(中時 )