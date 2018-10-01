全國泰雅族運動會登場 原住民各路英雄相較技

全國泰雅族運動會登場原住民各路英雄好競相較技！（陳世宗攝）

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今年邀請宜蘭縣大同鄉與南澳鄉、新北市烏來區、桃園市復興區、新竹縣尖石鄉與五峰鄉、苗栗縣泰安鄉、南投縣仁愛鄉與本市和平區等，9鄉鎮的泰雅族人參與兩天一夜的運動會。（陳世宗攝）
和平區區長林建堂與年輕運動員一同起跑傳遞聖火！（陳世宗攝）
喜裂文化藝術團表演精彩的泰雅族迎賓舞蹈！（陳世宗攝）

107年第七屆全國泰雅族運動會將於10月5日正式展開，地點選在和平區松鶴部落新落成的和平運動公園，為期2天的賽程包含泰雅族傳統技藝競賽與運動賽事，預計吸引周邊各縣市兩千名泰雅族人參加；透過運動會的舉辦凝聚族人情感，同時讓一般民眾加深對泰雅族運動精神與文化的了解。

泰雅族和平鄉公所1日在市府川堂舉行記者會，林佳龍市長、和平區林建堂等嘉賓到場，帶領泰雅族選手共同歡迎台中市民來和平體驗原鄉風情。

副秘書長郭坤明表示，非常歡迎各區鄉鎮泰雅族人來到台中市，一起參與這次的盛會，讓台中市融合為多元的的城市，在比賽之餘更歡迎能到谷關溫泉及鄰近的景點來放鬆遊玩，更不能錯過接下來的2018台中世界花卉博覽會，當中由原民會融合各族群的「原生秘境」展覽館具有16族的各式意象，是台中市獨有的設計請民眾們不能錯過。

林建堂指出，全國泰雅族地理分布區域遼闊，活動邀請到宜蘭縣大同鄉、與南澳鄉、新北市烏來區、桃園市復興區、新竹縣尖石鄉與五峰鄉、苗栗縣泰安鄉、南投縣仁愛鄉與本市和平區等9鄉鎮的泰雅族人一同參與2天1夜的運動會活動，同歡的同時也促進族人部落間的交流。

運動會聖火已於9月26日清晨從泰雅族聖地福壽山天池起跑，並舉行傳統的gaga祈福儀式，在5位耆老與7位聖火炬手的傳遞下，為運動會揭開序幕。 今年全國泰雅運動會暨傳統技藝競賽，分成「田徑賽事」及「傳統競技」2大主軸，主場地在松鶴部落新落成的和平區運動公園。

田徑賽事項目有田徑(台中市立豐原體育場)、籃球(和平運動公園)、桌球（台中市實驗教育複合式園區）、慢速壘球（后里球場）、柔道（梅子戰鬥訓練中心）；傳統競技項目則有鋸木與舞蹈、射箭、摔角、拔河（和平運動公園），豐富展現原住民傳統競技精神。

(中時 )

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