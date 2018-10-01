肺炎童愈咳愈喘 竟因食道冒出大腫瘤

在確診為肺炎透過抗生素治療一周後，再做追蹤的X光檢查，可以明顯看出男童食道向右偏移。（馮惠宜攝）

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中國醫藥大學兒童醫院胸腔內科主任林建亨指出，男童食道腫瘤長在氣管前面，還壓迫到心臟。（馮惠宜攝）

天氣驟涼，感冒病號爆增；台中一名一歲半男童因感冒咳嗽併發肺炎，住院治療肺炎好轉卻出現喘鳴，再做胸部X光檢查，訝然發現男童氣管向右偏移，經轉至中國醫藥大學兒童醫院進一步檢查，發現其食道長出一個直徑約三公分的腫瘤壓迫到氣管，如不切除恐造成男童呼吸困難；醫師也呼籲家長咳嗽超過1到2周，愈咳愈嚴重、愈咳愈喘，一定要到大醫院就醫。

這名男童一個月前感冒咳嗽到診所治療一周未見好轉，先是到亞大附醫治療，胸部X光發現肺炎，先以抗生素治療，咳嗽略為好轉後卻出現嘶啞、喘鳴，再次照胸部X光，訝然發現其食道突然冒出一個直徑3公分的腫瘤將氣管壓迫到向右偏移，甚至壓迫到心臟，轉診由中國醫大兒童醫院接手治療，透過開胸手術摘除腫瘤。

中國醫藥大學兒童醫院胸腔內科主任林建亨指出，這是相當罕見的病例，病童在亞大附醫只有看到肺浸潤，採抗生素治療，一周後肺炎控制了卻出現會喘的症狀，再經X光和電腦斷層檢查，竟然冒出一個3公分的食道腫瘤，懷疑是快速長大的腫瘤，而且腫瘤從食道冒出，壓迫氣管、心臟，周邊有許多血管，手術切除需要非常小心。

這名男童在採傳統開胸手術初除腫瘤後，腫瘤化驗為良性，其發生原因不明，唯林建議家長小朋友感冒出現咳嗽症狀，只要一、兩周未痊癒，且愈咳愈嚴重、愈咳愈喘，甚至出現嘶啞和喘鳴之症狀，建議至兒童醫院胸腔科做進一步的檢查及治療。

(中時 )

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