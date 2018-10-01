死不悔改! 非法吸金代操期貨15億 交保隔天竟繼續洗錢

2018年10月01日 17:30 中時 許哲瑗

享悅財務顧問股份有限公司負責人涉嫌非法吸金高達8千萬元，並經營地下期貨，代操期貨交易保證金15億元，新北地檢署27日傳喚主嫌約談，訊後將楊男限制住居、合夥人魯姓女友、操盤手文女均以100萬元交保，不料其中有成員才剛獲交保，竟又涉嫌轉帳1000萬元，檢方獲報後已啟動洗錢防制機制，緊急扣押成功。

檢方調查，主嫌楊男原經營挑替創意設計公司，以每年可得最高利息48％、每口8萬3千元為誘因，再以「勝率極高、高額獲利」為噱頭，吸引民眾投資。

之後楊男繼續成立享悅財務顧問股份有限公司，鼓吹民眾投資期貨，承諾下線人員可獲得些許佣金，讓投資者先「試試水溫」，一年之後再把錢和利息歸還，透過朋友拉朋友的方式，吸引不少投資客上門。

直到去年五月，受害者拿不回頭資金才得知被騙，楊男和魯女分家，繼續跟25歲文女、王性操盤手等人經營地下期貨，自2015年11月至今年5月，短短一年半，代操期貨交易保證金金額約15億元，初估非法吸金共8千萬逾元。

新北地檢署26日上午指揮法務部調查局新北市調查處偵辦，查扣登記在文女名下的限量車款賓利GT SPEED、保時捷各一輛，訊後除了主嫌楊男限制住居外，其餘5名共犯皆陸續獲交保。

不料其中成員才剛獲交保，隔天馬上就想從期貨交易保證金轉帳1000萬元，所幸營業員察覺有異，立即啟動洗錢防制機制，檢察官得知後緊急扣押1000萬元，成功攔阻不法資金移轉。

(中時 )