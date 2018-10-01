南開傳出另類愛情推手 校友返校拍婚紗

▲南開科技大學促成良緣，廖宜鴻與謝惠晴返校拍婚紗，要南開科為他們做最完美見證。（南開科大提供）

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南開科大校友廖宜鴻與謝惠晴指南開科大的校園才是他們共同回憶的生活點滴。（南開科大提供）

南開科技大學因廖宜鴻與謝惠晴兩位校友，返校拍婚紗，要讓校園為他們良好因緣留下完美見證，今(1日)這對情侶開懷的向同學說「沒有南開，就沒有現在幸福美滿的我們」，因而得知原來這對佳偶就是南開校友，並傳出，南開科大不僅是學子深造的搖籃，更是愛情的推手之趣聞。

南開科大校友廖宜鴻是五專電機工程系、謝惠晴是四技資訊管理系，兩人在南開就學時結緣，今年三月廖宜鴻求婚成功，兩人為感念學校促成這段良緣，決定返回母校拍婚紗，以留下完美的見證，由於昨日兩人在校園裡拍攝婚紗照，才傳出這段喜訊。

廖宜鴻透露，他是民國99年五專電機工程系畢業，謝惠晴是101年四技資訊管理系畢業，不同學制的兩人本來沒有交集機會，卻因在97年因搭校車的機會，促成雙方的因緣連結。

廖宜鴻表示，因學制不同，兩人見面時間並不多，只能藉由電話連絡，起初雙方只是學長學妹關係，但彼此都有好印象；99年畢業後，雖和謝惠晴偶有聯絡，但次數並不多，原以為緣分就此中斷，沒想到在106年8月，在某個因緣際會下，雙方開始密切交往，並擦出火花。

廖宜鴻和謝惠晴都不諱言，因有共同的就學記憶，還有多年相知相惜的情感，兩人的愛火燃起就難熄，隔年也即今年3月，在廖宜鴻鼓起勇氣向謝惠晴求婚下，兩人決定共同攜手走出人生的下半場。婚前返回校園拍攝婚紗照，就希望讓這段愛情故事留下最完美的印記。

(中時 )

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