越捷開台中－曼谷直飛航線 11月3日起每周5班

越捷航空開台中－曼谷直飛航線，11月3日起每周5班。（越捷航空提供）

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越捷航空積極拓展新航點，近期宣布新增共4條航線，包括國際航線台中－泰國曼谷、泰國曼谷－越南峴港、越南富國島－韓國首爾，以及越南國內航線芽莊－峴港。其中，台中－曼谷11月3日起每周5班直飛，且台中飛往曼谷及越南峴港的直飛班機，由越捷航空旗下子公司泰越捷航空所營運。

為歡慶台中花博盛大開幕，越捷航空表示，旗下子公司泰越捷航空，將於11月3日起新增台中－曼谷每周5班（周一、三、五、六、日）的直飛航線，飛行時間3、4個小時。此外，泰越捷也將於10月15日起新增泰國曼谷－越南峴港每日往返班機。

越捷航空也預計於12月22日起開航越南富國島－韓國首爾每日往返班機，單程飛行時間約5個半小時。此新航線將連接富國島及首爾兩座知名旅遊城市，滿足觀光客及當地民眾的旅行需求。此外，越捷已於9月21日起開通越南國內芽莊－峴港每日往返班機，單程飛行時間約為1小時。

為慶祝新航線開通，越捷航空促銷機票開放於台灣時間每日下午1至3時，於越捷官網（www.vietjetair.com）、行動裝置（https://m.vietjetair.com）、及臉書專頁，票價可透過 MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通、銀聯及各地金融信用卡輕鬆支付。

(中時 )

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