溫昇豪傳授「極品大叔7堂課」 女神白家綺撲進他懷中

白家綺一拱，溫昇豪大方露胸肌。（東森）

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白家綺一拱，溫昇豪大方露胸肌。（東森）
溫昇豪上白家綺、劉軒主持的新節目。（東森）
溫昇豪上白家綺、劉軒主持的新節目。（東森）
白家綺撲倒進溫昇豪懷裡。（東森）

本土劇女神白家綺與劉軒主持的東森、超視新節目《男神女神在身邊》1日晚間11點首播，首集請男神溫昇豪教觀眾「極品大叔7堂課」，溫昇豪除了分享平常的投資及品酒、穿搭的品味外，更大方分享自己維持好體態的秘方—運動，被主持人一說「衣服穿太多了，我們看不到胸肌的線條」，他便在現場大方露出胸肌，讓白家綺情不自禁撲倒跌進他的懷中。

白家綺說，她心目中的「極品大叔」首要條件就是成熟穩重、有足夠的陪伴及反差萌，要有一種不經意流露出可愛的感覺，就像溫昇豪一樣，是很多女孩眼中的標準極品。但溫昇豪認定的極品大叔是主持人劉軒，他說：「劉軒是內外兼具，從心理學到音樂樣樣都精通。」

溫昇豪透露，對他來說「運動」」是維持體態的最佳方式，許多男生喜歡練胸肌，他也分享就算家中沒有機器，徒手就可以練出胸肌的方式，重點是雙臂往內夾一定要往上提，才能有硬挺的胸肌，重要的是持之以恆，未來不管是穿西裝或是襯衫都會英俊挺拔。

最後溫昇豪也提醒男性在拍帥照時，一定要肩膀往後挺，拍出來的照片才會炯炯有神。白家綺一個轉圈直接倒入溫昇豪懷中，她害羞表示：「看到溫昇豪這麼帥氣，情不自禁就倒進去了，果然是魅力驚人的極品。」

(中時 )

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