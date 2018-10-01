成大醫院砍人案難滅火 護理師最新錄音再爆霸凌疑雲

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳現身公布一段錄音檔，並提出成大退休外科醫師對此事件的看法。（程炳璋攝）

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成大醫院葉克膜林姓技術師在手術室內持刀刺殺陳姓女組長的殺人未遂案，因醫院對職場霸凌疑雲說不清，外界持續爆料，案件延燒，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳1日現身公布最新錄音，強調主管逼林男離職，質疑醫院事後潑糞抹黑，成大醫院1日回應會努力改善友善職場。

陳光宇前年11月考上台北榮總醫院葉克膜技術師，去年2月原本要報到，院方卻以評鑑為由，要他延到去年3、4月，北榮無法久等，去年5月北調破滅，隨即6月就發生與同事職務代理上的爭執，鬧上派出所，但事後和解。

陳玉鳳1日拿出陳光宇家人提供的最新錄音檔，是心臟外科羅主任在9月12日在醫院與林姓技術師的一段對話，根據1小時42分錄音的部分內容，羅不停的要求陳光宇離職，或調其他部門，甚至要他投考其他公職，尋找事業第二春。

陳玉鳳質疑這段對話就是職場霸凌。並稱羅主任在9月28日案發前，還要求林男更換辦公室位置，才讓林男受不了刺激而犯案。

細數成大醫院在案發後每一天的回應，陳玉鳳質疑院方說詞是在潑糞抹黑林姓技術師，並提出已退休的成醫乳房外科張財旺教授的臉書留言，他說道刺人與被刺者都與自己有多年共事，兩人都是上進、任勞任怨的好同事，發生凶殺案匪夷所思，但他提到「欲求治本，就要找出制度面問題。」

成大醫院重申努力營造友善職場環境，基於尊重司法，會全力配合司法調查，靜待調查結果。

(中時 )

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