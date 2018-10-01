「甄嬛」孫儷鬥「如懿」周迅！2018金馬獎入圍完整名單揭曉

2018年10月01日 17:10 中時電子報 周郁蘋 、 吳玫穎 、 吳品瑤 、 施品瑜 、李家穎 、李家穎

第47屆最佳新演員李千娜，和第54屆新演員入圍者蔡凡熙一起揭曉金馬55入圍名單。（中時資料照）

華語電影年度盛事！第55屆金馬獎入圍名單公布記者會現場直擊

第55屆金馬獎入圍名單公布在今（1日）下午5點半公布，這次邀請到第47屆金馬獎最佳新演員李千娜以及第54屆金馬獎最佳新演員入圍蔡凡熙擔任揭獎嘉賓，最終大陸導演張藝謀作品《影》以入圍12項好成績成為本屆入圍大贏家，而大陸女星孫儷不僅與老公鄧超分別入圍影帝后，與周迅間的影后對決也被網友喻為甄嬛、如懿婆媳大戰。

金馬執委會執行長聞天祥，稱本屆金馬獎共有667部影片報名，41部進入決選，不僅大導演全參與，新銳導演更是銳不可擋，如5部入圍「最佳劇情長片」的電影，除了張藝謀的《影》及畢贛的《地球最後的夜晚》，另外三部入圍電影都是該導演第一次執導劇情長片，且共有多達114位首度拍劇情長片的導演報名，因此金馬獎可謂是最多優秀導演及最多新銳導演可以被看到的一個舞台。

目前周迅主演的《如懿傳》正在熱播中，同樣都是宮鬥題材加上都是大陸作家流瀲紫作品，讓外界時常把《如懿傳》拿來與孫儷《後宮甄嬛傳》做比較，恰巧此次金馬入圍，孫儷、周迅又將競爭影后頭銜，也被網友喻為是嬛嬛與如懿間的對決，婆媳大戰鹿死誰手，引發熱烈討論。

【第55屆金馬獎完整入圍名單】

最佳劇情長片：

誰先愛上他的

我不是藥神

地球最後的夜晚

大象席地而坐

最佳紀錄片：

四個春天

我們的青春，在台灣

後勁：王建民

24號大街

傘上：遍地開花

最佳動畫長片：

貓與桃花源

幸福路上

狗狗傷心誌

最佳劇情短片：

洞兩洞六

臨時工

春分兄弟

吉祥

吊吊揈

最佳動畫短片：

Si So Mi

不忠之愛

博默館

一毛所有

最佳導演：

張藝謀 影

畢贛 地球最後的夜晚

姜文 邪不壓正

萬瑪才旦 撞死了一隻羊

婁燁 風中有朵雨做的雲

最佳男主角：

段奕宏 暴雪將至

邱澤 誰先愛上他的

鄧超 影

徐崢 我不是藥神

彭昱暢 大象席地而坐

最佳女主角：

謝盈萱 誰先愛上他的

孫儷 影

趙濤 江湖兒女

曾美慧孜 三夫

周迅 你好，之華

最佳男配角：

李鴻其 幸福城市

鄭人碩 角頭2：王者再起

章宇 我不是藥神

田壯壯 後來的我們

袁富華 翠絲

最佳女配角：

丁寧 幸福城市

惠英紅 翠絲

許晴 邪不壓正

黃嘉千 老大人

張子楓 你好，之華

最佳新導演：

董越 暴雪將至

徐譽庭, 許智彥 誰先愛上他的

文牧野 我不是藥神

劉若英 後來的我們

胡波 大象席地而坐

最佳新演員：

黃聖球 誰先愛上他的

謝章穎 幸福城市

張再興 角頭2：王者再起

鍾家駿 只有大海知道

傅孟柏 范保德

最佳原著劇本：

董越 暴雪將至

呂蒔媛, 徐譽庭 誰先愛上他的

何蔚庭 幸福城市

韓家女, 鍾偉, 文牧野 我不是藥神

岩井俊二 你好，之華

最佳改編劇本：

宋欣穎 幸福路上

李威, 張藝謀 影

袁媛, 何昕明, 潘彧, 安巍, 劉若英 後來的我們

萬瑪才旦 撞死了一隻羊

胡波 大象席地而坐

最佳攝影：

趙小丁 影

中島長雄 小美

姚宏易, 董勁松, David CHIZALLET 地球最後的夜晚

范超 大象席地而坐

包軒鳴 風中有朵雨做的雲

最佳視覺效果：

王星會 影

潘國瑜 捉妖記2

王紹帥, 楊月娟 邪不壓正

石井教雄 妖貓傳

池明求, 蔡洙應, 朴英修, 前川英章 狄仁傑之四大天王

最佳美術設計：

劉強 暴雪將至

馬光榮 影

柳青 邪不壓正

屠楠, 陸葦 妖貓傳

黃文英, 王誌成 范保德

最佳造型設計：

劉強, 李華 暴雪將至

陳敏正 影

李淼 我不是藥神

董仲民, Uma WANG, 張淑平 邪不壓正

陳同勛 妖貓傳

最佳動作設計：

谷軒昭 影

谷垣健治 捉妖記2

袁信義 葉問外傳：張天志

何鈞, 谷垣健治, 嚴華 邪不壓正

羅禮賢, 羅義民 風中有朵雨做的雲

最佳原創電影音樂：

撈仔 影

盧律銘 小美

林強, 許志遠 地球最後的夜晚

雷光夏, 侯志堅 范保德

花倫 大象席地而坐

最佳原創電影歌曲：

峇里島 詞 : 李英宏 曲 : 李英宏 唱 : 李英宏( 誰先愛上他的 )

老大借過 詞 : JV陳政文 曲 : JV陳政文 唱 : JV陳政文( 角頭2：王者再起 )

迴光 詞 : 盧律銘 曲 : 盧律銘, 楊大正 唱 : 楊大正( 小美 )

我們 詞 : 葛大為 曲 : 陳建騏 唱 : 陳奕迅( 後來的我們 )

深無情 詞 : 雷光夏 曲 : 雷光夏 唱 : 雷光夏( 范保德 )

最佳剪輯：

陸慶屹, 周肖林, 郜子瑜, 江亦雋 四個春天

傅榆 我們的青春，在台灣

雷震卿 誰先愛上他的

朱琳 我不是藥神

廖慶松, 孔勁蕾 後來的我們

最佳音效：

龍筱竹, 張金岩 暴雪將至

楊江, 趙楠 影

李丹楓, 司中林 地球最後的夜晚

郭禮杞 范保德

富康 風中有朵雨做的雲

年度台灣傑出電影工作者：

劉三郎

特別貢獻獎：

廖慶松

(中時電子報)