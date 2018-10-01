苗栗開辦E學園儲雲幣 再到市集競標獎品創新學習

貓裏E學園及貓裏喵雲幣市集啟動，小朋友線上答題投稿賺雲幣。（陳慶居攝）

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貓裏E學園及貓裏喵雲幣市集啟動，副縣長鄧桂菊（後排中）與小朋友綻放開心笑容。（陳慶居攝）
貓裏E學園及貓裏喵雲幣市集啟動，小朋友線上答題投稿掙雲幣，可兌換獎品。（陳慶居攝）

苗栗縣運用資訊科技的建置貓裏E學園及貓裏喵雲幣市集1日啟動，縣府教育處希望藉此翻轉獎勵機制、整合資源網絡及紀錄學習歷程，使資訊教育優質化並激發學生學習興趣。武榮國小師生示範答題、投稿賺取雲幣及市集競標，展現濃厚學習興趣。

貓裏E學園平台由副縣長鄧桂菊、教育處長徐永鴻、副處長葉芯慧及宜眾公司代表共同宣布啟動，率先推行的武榮國小教學團隊由校長王克誠、教師朱淑賢領軍，帶學生教學演示，展現偏鄉推展雲端數位學習亮麗成果。

鄧桂菊表示，縣府多年來積極推資訊教育縮短城鄉學習落差，成效優異，資訊教育中心推出的E學園平台及貓裏喵雲幣市集，希望讓學生透過E化學習受到鼓舞與獎勵，增加學習動能。

教育處長徐永鴻表示，平台核發的雲幣分為金幣與銀幣2種，前者為校外或教育處競賽成績優良者，另可針對線上投稿、閱讀認證等優良表現核給銀幣，累積一定幣值後可在市集競標貓裏喵存錢筒、兒童劇團票券等獎。

平台設置除翻轉獎勵機制，獎勵資源經整合後更為豐富，還可串接苗栗縣教育雲等教育資源網路，以及紀錄學生1至9年級學習歷程，網頁資訊也可公開提供給學校網頁使用，並具有統計排行榜、優秀作品分享、訂閱等功能，延伸學習能量。

(中時 )

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