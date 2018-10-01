繽紛手帳日誌展登誠品！便利貼桌曆好吸睛

日本爆紅的himekuri便利貼桌曆，365天一日一張便利貼的樣式圖案皆不同，依照個人喜好貼黏在不同地方即有不同用途。（誠品提供）

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中時電子報
／整理報導

數位時代來臨，大多數人都以用電腦打字！然仍有一群人喜愛「手寫的溫度」！在手帳、日記本記錄生活大小事，或用繽紛紙膠帶妝點！！引頸期盼的「2019誠品手帳日誌展」即日起至11/15全台誠品書店登場，蒐羅來自日韓美德法等全球逾兩千種風格手帳和三千種周邊小物，多款誠品獨家。可看到日出日落的手帳、教學藝術字體的手帳令人愛不釋手；誠品簡式週誌也大改版，推出全新企劃「LIVE」、有逾十款手帳供文具迷挑選！

「2019誠品手帳日誌展」登場，日本爆紅的himekuri便利貼桌曆誠品也買的到！。（誠品提供）

周邊小物首推日本銷售一空的himekuri 365日便利貼桌曆，天天都有好心情。誠品台中園道文具館迎來十年最大改裝，回歸愛文具的初心，以「書寫」、「紙張」、「包裝」三大重點出發；首度引進Gift+禮物包裝專門店，精選尼泊爾、義大利、美國等地的包裝紙和日本、瑞士等地的包裝盒，成為文具專業顧問，開幕以美國品牌RIFLE PAPER Co.為包裝品牌展，也將以花店形式推出；規劃「紙品採集室」，對應裝飾趣味、視覺、心意、魔法等不同情境的採集師推薦紙品，增添遊逛樂趣。

sun-star迪士尼系列日計劃手帳內頁。（誠品提供）

66萬人愛用的ほぼ日手帳首次與NASA合作，封面放上1972年太空人搭乘阿波羅17號飛向月球時所拍攝的地球。來自日本經典品牌MIDORI推出新款設計，每天都能在手帳中看到日出日落的「天色直式週計畫手帳」，巧妙運用漸層顏色；撕下一角即可以隨手翻至最新一日的IROHA SUNNY「直式週計畫工作手帳」，小巧思卻很實用；由3萬名迪士尼粉絲票選出封面的sun-star「迪士尼系列日計劃手帳」，則配合米奇90週年特別企劃，每日一頁有歷代米奇的彩圖，米奇粉絲絕對不可錯過！

此外，誠品台中園道文具館的十年最大改裝，文具迷一定要去朝聖。首度引進Gift+，精選尼泊爾、義大利、美國等地的包裝紙和日本、瑞士等地的包裝盒，誠品文具館更是美國品牌RIFLE PAPER Co.最為齊全的實體店面，開幕也將以花店形式推出，歡迎文青朋友來逛逛。

(中時電子報)

誠品台中園道文具館。（誠品提供）

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