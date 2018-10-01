歐陽家么妹近照曝光 變化太大網驚：超像娜娜！

歐陽娣娣曬雜誌照，不僅穿搭風格、尺度大突破，某些角度甚至很像二姊娜娜。(翻攝自_didiouyang__IG)

友善列印
中時電子報
歐陽娣娣成長快速，如今跟姊姊們一樣，也出來創盪銀河。(取材自nanaouyang IG、_didiouyang__IG)

歐陽龍、傅娟夫妻倆育有3千金，不僅老大妮妮跟二妹娜娜出道闖蕩銀河，如今小妹娣娣也跟姊姊們走上同樣的道路，不僅頻頻出席活動、接拍平面廣告，甚至在音樂會及戲劇方面也有不錯的表現，粉絲人數因此不斷增加，外界也相當關注她的發展，而經常在社群網站分享生活的娣娣，今在IG分享一系列雜誌照，粉絲也發現她在外型及風格上的變化，直呼娣娣真的長大了！

歐陽家小妹歐陽娣娣今年13歲，正是長大的年紀，今她分享登上雜誌的照片，只見這回拍攝她顛覆以往的風格形象，燙捲了長髮、穿上貼身三角褲版型短褲，露出一雙傲人大長腿，連翹臀都小小曝光，一洗過去稚氣的感覺。

其中，歐陽娣娣穿著橫條高領針織衣搭配白色皮衣及高腰熱褲，紮起馬尾微側著臉入鏡，除了身材吸睛之外，某些角度更被說猛一看「超像娜娜」，而事實上，娣娣這兩年真的成長很快，原本還矮姊姊們一大截的她暴風抽高，如今身高已達164公分，大姊妮妮只比她高4公分，二姊娜娜則高她3公分而已，而她跟娜娜不過相差4歲而已，讓網友不禁驚呼娣娣長得真快「簡直變了一個人！」。

(中時電子報)

「甄嬛」孫儷鬥「如懿」周迅！20… 聞吳宗憲「請辭逼調薪」曾國城笑…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。