歐陽家么妹近照曝光 變化太大網驚：超像娜娜！

2018年10月01日 17:20 中時電子報 吳品瑤

歐陽娣娣成長快速，如今跟姊姊們一樣，也出來創盪銀河。(取材自nanaouyang IG、_didiouyang__IG)

歐陽龍、傅娟夫妻倆育有3千金，不僅老大妮妮跟二妹娜娜出道闖蕩銀河，如今小妹娣娣也跟姊姊們走上同樣的道路，不僅頻頻出席活動、接拍平面廣告，甚至在音樂會及戲劇方面也有不錯的表現，粉絲人數因此不斷增加，外界也相當關注她的發展，而經常在社群網站分享生活的娣娣，今在IG分享一系列雜誌照，粉絲也發現她在外型及風格上的變化，直呼娣娣真的長大了！

歐陽家小妹歐陽娣娣今年13歲，正是長大的年紀，今她分享登上雜誌的照片，只見這回拍攝她顛覆以往的風格形象，燙捲了長髮、穿上貼身三角褲版型短褲，露出一雙傲人大長腿，連翹臀都小小曝光，一洗過去稚氣的感覺。

其中，歐陽娣娣穿著橫條高領針織衣搭配白色皮衣及高腰熱褲，紮起馬尾微側著臉入鏡，除了身材吸睛之外，某些角度更被說猛一看「超像娜娜」，而事實上，娣娣這兩年真的成長很快，原本還矮姊姊們一大截的她暴風抽高，如今身高已達164公分，大姊妮妮只比她高4公分，二姊娜娜則高她3公分而已，而她跟娜娜不過相差4歲而已，讓網友不禁驚呼娣娣長得真快「簡直變了一個人！」。

(中時電子報)