傅崐萁服刑7天獲准特見 王金平入獄探視

傅崐萁入監服刑7天，立委妻子徐榛蔚（右1）與好友王金平（右2）今天下午前往探視。（許家寧攝）

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王金平今南下花蓮，陪同徐榛蔚辦理特見傅崐萁。（許家寧攝）
王金平不願受訪，隔著車窗揮手致意。（許家寧攝）
花蓮監獄表示，徐榛蔚申請特見傅崐萁，符合有助於穩定收容人身心適應事由。（許家寧攝）

花蓮前縣長傅崐萁合機炒股案定讞入獄服刑，服刑7天首度獲准「特別事由接見」，立委妻子徐榛蔚與前立法院長王金平下午低調赴花蓮監獄探視，外界揣測近來代理縣長蔡碧仲頻頻「出招」，徐榛蔚選情備受壓力，找來傅昔日立院「恩師」共商對策。

傅崐萁入獄後，花蓮縣政府一夕變天，蔡碧仲上任後，打入「冷宮」的前朝官員重獲啟用，隨後將矛頭指向傅崐萁，以行政中立為由，以貼紙蓋住秋節賑濟物資，承諾公開震災善款流向、暫緩香榭大道工程標案等，更指示政風處調查理想大地案涉案縣府16名官員。

民進黨主導選戰節奏，頻頻打傅，加上徐榛蔚頓失丈夫在旁運籌帷幄，只能一貫冷處理，被打得毫無招架能力，選情告急，王金平上午連忙南下救火，先趕赴花蓮縣黨部座談，陪同徐榛蔚前往慈惠堂參拜，有意拉抬選情，下午1點半兩人更一起至花蓮監獄探視傅崐萁。

兩人接見完畢後，下午2點50分搭車離去，徐榛蔚全程低頭不發一語，王金平不願受訪，僅隔著車窗向外揮手致意；地方人士認為，蔡碧仲就任後頻頻「查帳」，恐波擊徐的選情，傅極可能請託王金平人脈與影響力替徐榛蔚操盤選戰，守住花蓮藍天。

副典獄長朱介民說，受刑人初入監須經1個月考核才能懇親，因傅的妻子具有立委身分，可申請面對面「特見」，今早收到申請特見2605來函，典獄長認為與昔日立院同事與妻子見面，對教化上應會有所幫助，符合特見事由，談話內容全程都會錄音、筆錄。

(中時 )

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