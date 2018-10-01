竹市環境知識競賽出爐 20組代表參加全國賽

新竹市「2018年環境知識競賽」近日圓滿落幕，各組前5名將代表新竹市，參加11月17日於台中市舉辦的全國總決賽。（陳育賢翻攝）

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新竹市「2018年環境知識競賽」近日圓滿落幕，這項賽事共計有國小、國中、高中及社會4組、324名選手角逐，各組錄取前5名將代表新竹市參加全國總決賽，市府希望透過環境知識競賽，培養對環境有責任感，具備高環境素養的公民。

環保局長江盛任表示，環境知識競賽進行方式分為「初賽」、「複賽」及「PK賽」3階段，初賽以選擇題畫卡方式答題，取分數前50％名額進入複賽，積分相同者則以PK賽決出勝負。

複賽及PK賽係以4選1舉牌方式答題，採單題答錯即淘汰方式進行，各組前5名者將代表竹市參加全國總決賽，若獲全國「總決賽」各類組前5名者，將獲頒獎金及獎狀，各組第1名最高可獲3萬元。

他說，這項競賽已邁入第7年，此次共計有國小組25所學校109人、國中組15所72人、高中組9所43人報名，參加者都是通過學校資格賽的高手。

社會組部分包含學校老師及社區里民等共100人報名參加，其中不乏有師生、親子及好友一起報名參賽，除了充實環境知識外，還能共同學習增進彼此情誼，養成正確環保理念與素養。

各組前5名依次為，國小組：載熙國小吳紘宇、民富國小范紫葳、東門國小王宥程、頂埔國小潘閔裕、青草湖國小劉落凡。國中組：光華國中連笠宸、光武國中黃柏淵、建功高中國中部許竣賀、光武國中陳郁仁、三民國中洪詠靜。

高中組：新竹高中郭叡、實驗高中莫殷其、新竹高工羅皓澤、建功高中杜文昀、新竹高中 黃崇智。社會組：蘇俐洙、劉文彰、楊永宗、楊晏慈、朱涵韻。

(中時 )

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