影》研究抗癌新法有成 諾貝爾生醫獎由美日學者共得

2018諾貝爾生醫獎由艾利森(右)和本庶佑(左)共同獲得。(圖/美聯社)

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中時電子報
諾貝爾醫學獎直播現場

10月1日諾貝爾生醫獎(Nobel Prize in Physiology or Medicine)的得主揭曉，也揭開了一年一度「諾貝爾週」的序幕。

今年的生醫獎由德州大學安德森癌症中心（University of Texas MD Anderson Cancer Center，UT MDA）的艾利森（James Allison），以及日本的本庶佑博士共同獲得。

他們發明了活化T細胞對癌症判別能力的方法，稱為「免疫療法」，現在已應用在多種癌症的治療上，比如治療血癌的CAR-1，在臨床中達到9成有效的驚人成績；甚至對某些以前無法治癒的晚期癌症也是如此。

諾貝爾委員會指出，本庶佑得獎的主要原因，在於他發現了免疫細胞上的蛋白質(PD-1)，並揭露它是免疫細胞的「煞車」效果，使免疫細胞不會攻擊自體系細胞。然而狡猾的癌細胞會利用這個特性，欺騙PD-1而使我們的免疫細胞發現不到癌細胞的存在。本庶祐則找出方法，把PD-1這個「煞車」給先關掉，使免疫細胞能發現癌細胞，然後加以清除。

諾貝爾團隊表示，兩位得獎人的免疫療法為癌症治療帶來跨時代變化，徹底改變醫學界對於癌症治療的想像。

艾利森生於1948年，現年70歲，在德州大學奧斯汀分校獲微生物學學士學位，後來又取得生命科學博士學位，現任美國國家科學院院士，霍華德·休斯醫學研究所研究員，他發現T細胞表面抗原受體，他稱之為「檢查點」(Checkpoint)，開始研究檢查點與癌細胞的關係。

2018諾貝爾生醫獎由艾利森、本庶佑共同獲得，研究領域為免疫療法對抗癌細胞。(圖取自諾貝爾官方推特)

文章來源：2014年唐獎生技與醫學獎

而他的妻子夏瑪（Padmanee Sharma）也是醫學博士，同樣服務於德州大學安德森癌症中心，主要是在前列腺癌患者身上測試新療法。

本庶佑1942年出生於日本京都，他的父親也是一名醫生，他在高中畢業後考入京都大學醫學系，師承早石修、西塚泰美教授，這兩位是日本第一、二位沃爾夫醫學獎得主。本庶佑現任是京都大學高等研究院特別教授。

唐獎相當惠眼獨具，早在第一屆唐獎(2014年)時，就將生技醫療獎頒給了艾利森與本庶祐。

(中時電子報)

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