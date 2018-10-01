台北羽球公開賽》挑戰3連霸 周天成心情歸零來拚

2018年10月01日 17:28 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

挾著韓國羽球公開男單新科球王的氣勢，台灣羽球一哥周天成要挑戰YONEX中華台北羽球公開賽男單三連霸，這將是他連續第四站賽事，他透露面對連續征戰的心態，就是把自己當成從零開始打拚的小選手，傾全力面對每一場比賽。

8月底在雅加達亞運奪得男單銀牌後，周天成9月11日起連續參加四場比賽，日本公開賽止步16強、中國公開賽晉級到4強，接著在韓國公開賽拿下個人今年球季第3座冠軍，本周則要問鼎台北公開賽男單3連霸，馬不停蹄地參賽，他透露保持高昂鬥志的秘訣，「亞運結束後，就把自己當小選手繼續去衝擊比賽，吸取其他對手的經驗，帶著好能量來面對比賽，另外，自己把比賽當成從零開始，一場一場去拚，這樣的效果感覺還不錯，自己心態上也比較不會怠惰。」

周天成還分享韓國賽一個趣事，「本來打算也是要放掉這一站，但在取消前已經先訂到機票了，就帶著輕鬆的心情去參加，告訴自己說不定也是調整，算是一種新的備戰方式，7月新加坡公開賽也是類似的狀況，在沒有特別設定目標的情況下，也是一路過關斬將奪冠。」

面對台北公開賽3連霸，昨天晚上從韓國回台灣的周天成保持淡定心情：「雖然大家都在討論這件事，我覺得老話一句，一步一步去做，畢竟還有很多場比賽，每個對手狀況也不樣，我能做的就是盡量展現自己最好的一面，也歡迎球迷多來現場替選手加油！」

(中時電子報)