語文競賽表現亮眼 北港高中3冠王

北港高中全縣語文競賽表現優異，師生聯手拿下3冠王。（張朝欣攝）

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北港高中全縣語文競賽表現優異，師生聯手囊括國語朗讀、客語朗讀，國語字音字形三冠王，其中客語朗讀趙苡辰沒有客家背景，全賴羅馬拼音翻譯文稿後再練習到滾瓜爛熟，是「熟能生巧」的最佳典範。

北港高中師生參加雲林縣語文競賽傳佳績，共有8人獲獎，其中學生組國語朗讀吳紆䋼、客語朗讀趙苡辰，教師組國語字音字形謝玉娟3人拿下第1名，另有學生何玟伃、梁建茗、涂宸榛、張鈞雅、李秉璇獲獎，由校長傅國樑加以表揚。

吳紆䋼從國小參加國語朗讀項目，之前最佳成績僅區賽第6名，曾一度消極不想再參賽，國中時遇到陳玫君老師加以指正尾音上揚、咬字不清、文意詮釋，讓她重拾信心，今年賽前每天練習到聲音沙啞，最終取得參加比賽以來最好的成績。

趙苡辰去年即獲得全縣客語朗讀冠軍，並參加全國賽拿下第5名，今年縣賽蟬聯冠軍，非客家人的她請指導老師以羅馬拼音翻譯文稿後，自讀自練到熟爛，再由老師指導發音與聲情，現在她已能聽、說一般客語。

北港高中校長傅國樑說，語文能力對學生未來的求學、求職都有很大的幫助，因此特別安排校內外師資培育對語文有興趣的學生，其中學校國文老師謝玉娟在指導學生之餘，自己也獲得教師組國語字音字形第1名，可謂教學相長。

(中時 )

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