器官移植爭議 柯P老師朱樹勳出面相挺：他不會做違法的事

柯文哲的老師朱樹勳出面為柯文哲抱屈，強調柯文哲不會做出違法的事。（王揚傑攝）

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中時

台北市長柯文哲遭作家吳祥輝指控帶病人到大陸器官移植，且《屠殺》一書作者伊森．葛特曼2日將舉行記者會，回應有關柯文哲器官移植爭議。柯文哲的老師前亞東醫院院長朱樹勳教授1日出面為柯文哲抱屈，直言柯文哲不可能做這些事。

朱樹勳表示，他在擔任台大外科主任時，是他指定柯市長去看加護病房，不用去管門診、收住院，主要工作就是照顧心臟外科、腦外科、器官移植等重症病人，這些都是開過刀、躺在ICU的重症病人，隨時都可能有變化，需要非常用心，所以柯文哲哪有時間帶病人去大陸去做器官移植，而且柯P的行為做事都很正派，不可能做那些事。

至於柯文哲到大陸演講的內容被指涉有關器官移植，朱樹勳說，他有聽說柯P到大陸演講，但那時他已經離開台大到亞東醫院了，不過，台灣的葉克膜是在柯文哲努力發展下世界聞名，所以很多地方找柯文哲去演講葉克膜的操作，大陸找柯去演講也是有可能，畢竟柯文哲是這方面的專家。

朱樹勳強調，台灣在制訂人體器官移植條例時規定非常清楚，器官不准買賣，甚至捐贈器官的家庭與接受器官的家庭都不得接觸，這就是在預防器官買賣，所有做器官移植的醫師都很了解這一點，買賣器官是違法的，柯文哲是個正派、有話直說的人，更不可能做出違反台灣醫療法的事。

(中時 )

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