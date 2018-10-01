高雄》陳其邁臉書廣告 竟讓網友鐵了心從美國回來投韓國瑜

陳其邁 相信高雄心聲篇【高雄，有溫度的績優股】
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中時電子報
民進黨高雄市長參選人陳其邁日前在臉書貼出宣傳廣告影片【高雄，有溫度的績優股】。(陳其邁臉書)
網友在陳其邁臉書底下留言。(陳其邁臉書)
網友在陳其邁臉書底下留言。(陳其邁臉書)

年底九合一高雄市長選情陷入拉鋸戰，國民黨參選人韓國瑜主打北漂青年回家，民進黨高雄市長參選人陳其邁也拍了一支溫暖的北漂青年廣告，豈料陳其邁臉書這則影片底下留言滿滿負評，還有住在美國舊金山網友留言「這個廣告，讓我又更堅定自己今年一定要買一張機票，從洛杉磯轉兩次機回高雄投票。我要投韓國瑜」。

民進黨高雄市長參選人陳其邁日前在臉書貼出宣傳廣告影片【高雄，有溫度的績優股】，影片中一群北漂青年大談高雄的好，其中一位苓雅區女青年在開頭就說自己離開高雄15年了，中段她說「我的戶籍在高雄，死不走，死都不肯遷!」影片結尾是陳其邁坐著微笑點頭。

陳其邁這則臉書廣告底下出現許多負面留言，一位住在美國舊金山的網友Fuson Yu說「這個廣告，讓我又更堅定自己今年一定要買一張機票，從洛杉磯轉兩次機回高雄投票。我要投韓國瑜」。

其他網友也留言「廣告讓我覺得很諷刺，這不是印證韓國俞所說的高雄又老又窮，如果高雄真有那麼好，這些青年為何選擇北漂?如果真的那麼好就回來啊？我知道沒辦法接受對你批評的意見會刪留言，但你沒辦法不正視這個問題，加上花媽留下的負債你也沒辦法還，或許就耍賴不還，有點想不透為何高雄土地拍賣500多筆還可以負債2000多億?錢花去哪裡?」

還有人說，陳委員：影片裡頭這一群「高雄年輕人」坐在一塊，大談高雄的好，高雄的溫暖，以及如何喜愛高雄。但是……………他們的共同點是，他們「都離開了高雄」你們競選團隊是出了什麼事啊？拍一支來打自己槍的片腦子有問題？ 還是進水未退？你這支影片是點出問題，但沒有解決問題所以，你是解決不了，那為何要出來選市長呢？

網友質疑「DPP在高雄執政20年…如果執政的好，片中的年輕人幹嘛北漂七、八年…陳先生拍廣告幫韓國瑜助選，真的是太幽默了，笑死」。

(中時電子報)

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