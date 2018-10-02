個性開朗愛搗蛋 清大浪浪過世千人致哀

清大浪浪皮蛋留下在校最後身影，令師生懷念。（徐養齡翻攝）

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清大浪浪皮蛋出車禍，送醫後仍告不治。（徐養齡翻攝）

國立清華大學校園浪浪之一的「皮蛋」，愛調皮搗蛋的形象，讓不少師生留下深刻印象，不料月前發生車禍，送醫搶救仍告不治，清大懷生社在粉絲頁PO文悼念，超過千名師生按下「淚眼」追悼，並紛紛留言給皮蛋，希望牠開心地在天堂玩耍。

清大懷生社照顧全校30多隻流浪犬，師生也習慣校內有可愛的毛小孩作伴，年約5歲多的皮蛋加入清大大家庭後，個性開朗活潑，迅速與師生們打成一片，成為大夥心中的開心果。

懷生社對皮蛋照顧無微不至，3月間觀察到皮蛋有淚流不止的情形，送醫發現是睫毛倒插所致，才流出許多分泌物，做了手術後總算恢復，眼睛發出炯炯有神的光芒，回到清大校園。

懷生社回顧，皮蛋剛被發現時，前腳走起路來就怪怪的，醫生說是曾開刀過，裡面有鋼釘，罹患退化性關節炎，靠吃藥抑制疼痛，但皮蛋很能忍，不亂吠也不會情緒化，志工們都希望能幫牠找個長期的家。

不料皮蛋返校不到幾個月，疑被車輛後輪壓到，造成重傷，經送醫搶救仍無力回天，懷生社員們難過又不捨，上網PO文悼念皮蛋，感謝這些年來牠帶給大家的快樂，也向曾捐款給皮蛋致謝的善心人士表達由衷的謝意。

皮蛋離世的消息迅速在網路上傳開，1400多名網友以哭臉圖示表達內心悲痛，留言「皮蛋，到天堂搗蛋了」、「嗚嗚，前幾天才餵過你」、「韓式炸雞剛開時，我們還一起吃炸雞」，也有人希望大家要注意校園交通安全，1年有3隻出事情，機率過高了些。

(中時 )

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