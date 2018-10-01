申請車禍理賠金坐輪椅進派出所 護頸上的洞露餡了...

2018年10月01日 18:11 中時 吳岳修

簡姓男子2個月前為了申請車禍理賠金，推著假扮傷患的林姓友人到派出所報假案，警方當場識破驅離，簡男9月30日下午又開車違停林口明志路，林口分局巡邏警網盤查驅趕時，簡男竟倒車衝撞員警，所幸員警未受傷，制伏簡男後在他身上起出FM2毒品一包，全案依妨礙公務及毒品等罪嫌移送法辦。

林口分局明志所警員蔡斅德、陳冠宇，30日下午5點30分許執行交通取締勤務，取締沿線違停車輛，發現明志路3段30號公車站前有汽車違規臨停，警方上前盤查時，42歲簡姓男子突然加速倒車衝撞陳員，警用機車車頭遭撞毀損，陳員摔倒但未受傷，。

員警立即掏槍前後包抄，喝令簡男下車就逮，簡男宣稱一時緊張不小心誤踩油門倒車，並非故意衝撞，警方初步搜索後在他身上起出三級毒品FM2一包，清查時意外發現簡男在2個月前還曾到派出所試圖謊假案。

警方指出，簡男8月初時推著坐在輪椅上的林姓男子赴派出所，林男宣稱今年6月時遭人開車撞傷，簡男當時肇逃，現在希望補辦報案紀錄，準備申請保險理賠。

警方發現林男雖然坐在輪椅上，但脖子上裝的護頸並非車禍外傷固定用，而是氣切病患專用的護頸，上面還留有呼吸管專用的孔洞，但林男根本沒氣切，懷疑兩人報假案，經調閱監視器清查，發現兩人開車到派出所附近後，一前一後下車，林男再裝上護頸坐上輪椅，由簡男推往派出所報案，當場將兩人訓斥一番後驅離。

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(中時 )