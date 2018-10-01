申請車禍理賠金坐輪椅進派出所 護頸上的洞露餡了...

涉嫌拒檢衝撞員警的簡姓男子，2個月前才推著假扮傷患的林姓友人，到林口分局企圖報假案申請車禍理賠金（吳岳修翻攝）。

友善列印
中時
吳岳修

簡姓男子2個月前為了申請車禍理賠金，推著假扮傷患的林姓友人到派出所報假案，警方當場識破驅離，簡男9月30日下午又開車違停林口明志路，林口分局巡邏警網盤查驅趕時，簡男竟倒車衝撞員警，所幸員警未受傷，制伏簡男後在他身上起出FM2毒品一包，全案依妨礙公務及毒品等罪嫌移送法辦。

林口分局明志所警員蔡斅德、陳冠宇，30日下午5點30分許執行交通取締勤務，取締沿線違停車輛，發現明志路3段30號公車站前有汽車違規臨停，警方上前盤查時，42歲簡姓男子突然加速倒車衝撞陳員，警用機車車頭遭撞毀損，陳員摔倒但未受傷，。

員警立即掏槍前後包抄，喝令簡男下車就逮，簡男宣稱一時緊張不小心誤踩油門倒車，並非故意衝撞，警方初步搜索後在他身上起出三級毒品FM2一包，清查時意外發現簡男在2個月前還曾到派出所試圖謊假案。

警方指出，簡男8月初時推著坐在輪椅上的林姓男子赴派出所，林男宣稱今年6月時遭人開車撞傷，簡男當時肇逃，現在希望補辦報案紀錄，準備申請保險理賠。

警方發現林男雖然坐在輪椅上，但脖子上裝的護頸並非車禍外傷固定用，而是氣切病患專用的護頸，上面還留有呼吸管專用的孔洞，但林男根本沒氣切，懷疑兩人報假案，經調閱監視器清查，發現兩人開車到派出所附近後，一前一後下車，林男再裝上護頸坐上輪椅，由簡男推往派出所報案，當場將兩人訓斥一番後驅離。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

疑工作發生嫌隙 5惡煞當街持槍托… 神像臉部遭人噴漆後自行開眼 爐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。