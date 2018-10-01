郭子乾「柯P」上身 「學姊」本尊神助攻！

2018年10月01日 17:57 中時 林淑娟

「國民學姊」黃瀞瑩助攻《悶鍋出任務》。（翻攝東森購物影片）

《悶鍋出任務》。（東森購物提供）

《悶鍋出任務》。（東森購物提供）

模仿天王郭子乾領銜、洪都拉斯、九孔、唐從聖、納豆、吳怡霈、康茵茵即將再組《悶鍋出任務》回歸台北城市舞台！台北市長柯文哲（柯P）幕僚黃瀞瑩意外爆紅成為家喻戶曉的「國民學姊」，九孔大喊：「好羨慕邰哥可以和那麼漂亮的學姊一起拍影片！」納豆也笑稱希望學姊可以參與舞台劇演出。製作人郭子乾為舞台劇宣傳模仿柯P時，特地邀來學姊本尊推薦《悶鍋出任務》，讓粉絲們直呼「又戀愛了，謝謝市長！」

東森劇場《悶鍋出任務》以「解悶！救台灣！」為最高指導原則，集模仿、Talk show、喜劇於一鍋，演繹台灣每年令全民悶爆的人物、事件。談到票選「2018的年度悶王」，劇組演員你一言我一語，指著排行榜上的候選人，「企業界最悶就是85度C，無故被總統蔡英文『親點』一杯咖啡，就造成非常巨大的損失。」近年獲陸影壇肯定的九孔，認為台灣低薪年輕人最悶，「很多年輕朋友是我的影迷，但現在連買個電影票都要想很久。」

至於年底選舉候選人，郭子乾和洪都拉斯一致覺得民調數字很低的 姚文智「是一個很好的立委。」北農總經理 吳音寧的票數也頗高，曾模仿過她的吳怡霈說：「吳音寧出身農運，面對媒體、議員質問的經驗比較少，當初揣摩角色時也有感受到她新官上任的悶，為了要模仿她的結巴也花了些力氣。」

除了重新詮釋讓全民悶爆的人、事、物，劇中也將搞笑針砭台灣近年社會亂象。對於2018年發生的「台灣之亂」，劇組演員們也頗有感。洪都拉斯參與了台灣電信業的499之亂：「我老婆叫我一定要去排隊，我整整排了一個小時。後來細算，羊毛還是出在羊身上。」吳怡霈從國外出外景回台灣，驚覺「竟然買不到衛生紙了！」最近積極開發副業，經營餐飲店的納豆，對香蕉、火龍果生產過剩，價格暴跌最有感觸：「那時我們特別推出了限定飲品，希望可以奉獻一點點心力。」

這齣由東森集團以「東森劇場」冠名的第一號舞台作品《悶鍋出任務》，明年（2019年）1月3~6日，即將在台北城市舞台連演五場，娛樂教父王偉忠監製、加上悶鍋犀利編導劉沿瑲，並網羅台灣劇場實力製作設計團隊，聯手悶鍋一流模仿演員，將為觀眾打造為台灣解悶的喜劇舞台極品，今天(10/1) 東森會員獨家預購熱烈開跑！

(中時 )