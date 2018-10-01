華航機上雜誌《Dynasty》10月號「喜新研舊」正當時

本期《Dynasty》主題「喜新研舊」。（圖/華航提供）

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「喜新研舊」可不是「喜新厭舊」，深植傳統的元素，經過提煉，卻能重新走入當代生活。「喜新研舊」是對古典的再詮釋，願意汲取古老智慧融入現代肌理，讓今日更新。最新發行的華航機上雜誌《Dynasty》10月號，將帶領旅客跨上古新融合的潮流，衝一波「喜新研舊」風！

本期《Dynasty》主題「喜新研舊」，說得正是創新古典的人事物，本期封面故事從「向傳統致敬」的各國新時代建築展開巡禮，以多元天然建材，結合水、光線與空氣，屢屢打造出不落俗套建築風格的隈研吾，以傳統日本和紙作為建材，打造巴黎的Antoni Clavé博物館，讓和紙這項日本傳統工藝，卻與當代藝術和諧結合，創造出一個完美融合傳統與現代的空間。

知名剪紙藝術家吳耿禎將剪紙藝術結合生活，本期人物專訪邀請他暢聊如何開啟剪紙藝術之路，並致力於傳承台灣剪紙文化，一探他與知名品牌愛馬仕、臺灣編舞家何曉玫等跨界合作，從書籍、燈光、皮革、金屬到舞台設計等多元創作，橫跨傳統與現代交織出嶄新的面貌。

華航10月號《Dynasty》更帶領讀者品味米其林一星殊榮的「金蓬萊遵古台菜餐廳」，從航空業轉戰餐飲界的第三代主廚陳博璿，累積20年廚藝經驗，談及「不妥協」是他對料理的一貫堅持，除了完整傳承北投古早味料理精隨，更持續嘗試在菜色中融入創新思維，努力讓這經典台味飄香一甲子。

那些從傳統元素汲取靈光，樂於師法古老技藝的創造者們，總是手快、腳勤、腦冷、心熱，運用新科技、技術及創意，塑造出經典的嶄新用途，與華航為旅客不斷創新服務的精神如出一轍，翻開本期《Dynasty》，將能看到許多人汲古創今的精彩創意！

(工商 )

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