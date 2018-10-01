爭選票！參選人出奇招 作伙來唱歌、歌仔戲最具人氣

▲埔里鎮長參選人廖志城以與里民有約「作伙生活．作伙來唱歌」，讓選舉變得既輕鬆快樂有趣又吸引人潮。（楊樹煌攝）

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▲明華園歌仔戲團的藝術下鄉，吸引4千多名戲迷前往看戲，縣長林明溱和演員並分發壽桃給戲迷，成為最具人氣的場次。（楊樹煌攝）

選舉日剩倒數54天，各參選人為達到爭取選票效果，現任縣長林明溱辦縣政說明會、民進黨提名縣長參選人洪國浩辦參政說明會、還有埔里鎮長參選人廖志城的作伙來唱歌，甚至南投縣政府在草屯舉辦明華園大戲，吸引達4千餘人前往觀賞，成為吸引最多人潮的場次。

參選人為將參選理念與抱負傳達給選民，每人都運用各種方式來呈現，最近較為特別、場次也較大的，應首推現任縣長林明溱在各鄉鎮舉辦的縣政說明會和民進黨提名縣長參選人洪國浩的參政說明會。

不過最具輕鬆氣氛的還是埔里鎮長參選人廖志城以創意卡拉OＫ巡迴車，在各村里、各社區推出的大家作伙來唱歌、大家一起吃割稻飯、唱歌同樂，最輕鬆有趣。

廖志城認為，現代人普遍生活壓力大，透過輕鬆娛樂方式，除了舒壓，也可讓大家更親近候選人，而參選人也能近距離聆聽選民需求，並在輕鬆氣氛中和里民分享他的選舉抱負與理念，所以才有「作伙生活．作伙來唱歌」的卡拉ok車，下鄉至各村里巡迴和大家歡喜同樂，也讓他更了解基層心聲，不同的選舉方式，沒想到還普獲里民認同。

不過在最近的各種活動中，還是文化局所辦的藝術下鄉！有明華園歌仔戲由孫翠鳳領銜主演的「八仙傳奇」，在草屯敦和國小登場的歌仔最叫座，吸引4千多名戲迷看戲，造成現場大爆滿，成為最具人氣的一場。

(中時 )

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